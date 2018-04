Evropanky se podobají Jennifer Lopez

Potvrzují to průzkumy britské společnosti AlvaProducts. Dvě třetiny žen ve věku od osmnácti do třiceti let nosí většinu své váhy na bocích a stehnech, stejně jako pětatřicetiletá Lopezová, která je proslulá svým zakulaceným pozadím.

Pouze šest procent žen má figuru připomínající „přesýpací hodiny“, kterou se může pochlubit i třicetiletá hvězda Titanicu Kate Winsletová. Podle firmy AlvaProducts, která se specializuje na velikosti oblečení, se přesto většina ošacení v Evropě vyrábí právě pro dámy těchto tvarů.

Třetím nejčastějším typem je obdélníková postava, kterou má například šestatřicetiletá zpěvačka Gwen Stefaniová.