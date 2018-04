Evropa zažívá babyboom. I v krizi

těhotenství v módě Francie

Loni se ve Francii narodilo 829 tisíc dětí, což je o 1,2 procenta více než rok předtím. Pětině čerstvých matek je více než 35 let. Na každou ženu statisticky připadají dvě děti, to je druhý nejvyšší počet v Evropě. Vede Irsko. Itálie

Loni se zde narodilo 570 tisíc dětí, to je o pětinu více než předtím. Patnáct procent z nich, celkem 90 tisíc dětí, se narodilo přistěhovalcům. Velká Británie

Ještě v roce 2001 zde měly ženy podle statistického průměru jen 1,63 dítěte. Nyní jsou to už děti dvě. Vloni se jich narodilo 794 tisíc. Podíl na porodnosti nesou i polští a pákistánští přistěhovalci. Bulharsko

Ve druhém čtvrtletí letošního roku se v této zemi meziročně zvýšila porodnost o sedm procent. Nejvíce dětí se rodí paradoxně v nejchudších regionech. Island

V Islandu se rodilo více dětí i během léta, ty byly tak počaty už v době krize. Německo

V tomto státě podobně jako například v Rumunsku babyboom neplatí. V Německu se loni narodilo o 1,1 % dětí méně než o rok dříve.

Pramen: Euractiv.com