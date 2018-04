Evropa přitvrdila v boji proti kouření

Na první pohled typický politický cirkus, řeklo by se. Zvláště, když nechyběla pohledná děvčata a přehršle televizních kamer.

Přesto tomu tak nebylo. Kyprianou, známý nekompromisní bojovník proti zlozvyku kouření, jen osobně spustil masivní "celoevropskou" protikuřáckou kampaň, organizovanou Evropskou komisí. Padne na ni 72 milionů eur (přes dvě miliardy Kč).

Nešlo tedy o žádnou legraci nebo laciná politická gesta. Nová kampaň jen potvrdila nastoupené trendy: Evropa proti kuřákům znovu znatelně přitvrdila.

Pro milovníky tabáku v mnoha evropských zemích je stále těžší najít prostor, kde by si mohli beztrestně zapálit. Veřejná místa se stávají nekuřáckými zónami, krabička "hřebíčků do rakve" znatelně podražuje a tabákové koncerny se stále obtížněji prosazují s reklamou na své výrobky.

Dlouhodobým cílem je společnost bez tabáku

Někteří liberálové tvrdí, že protikuřácká opatření hraničí s omezováním svobody jednotlivce. Tažení proti nikotinu má však své neoddiskutovatelné důvody: tento jed zabíjí.

"Kouření je hlavní příčinou úmrtnosti v Evropě. Každý rok tabák zaviní smrt 650 000 lidí v Evropské unii. Naším cílem je budovat Evropu bez tabáku, život bez kouření," uvedl včera Kyprianou podle agentury AP.

"Přál bych si, aby se společnost změnila, aby se nekouření stalo normou a otroci tabáku mizející menšinou," dodal.

Kyprianou také prohlásil, že opatření, která již dříve zavedly Irsko, Itálie, Norsko a některé další státy, by měla být v platnosti i v ostatních zemích EU. Připustil však, že nemá dostatek pravomocí, aby členským státům nařídil přijetí odpovídající legislativy.

"Obdobný zákaz v celé EU není na pořadu dne, jde o rozhodnutí jednotlivých členských zemí," ujistil.

Škody způsobené kouřením se v zemích EU odhadují až na 130 miliard eur ročně.

Existuje tu však jeden závažný rozpor, na který upozorňují ekonomové. Unie na jedné straně vynakládá značné prostředky k boji proti zlozvyku, na druhé straně poskytuje značné subvence pěstitelům tabáku. Nyní přibližně 900 milionů eur ročně.

Kyprianou k tomu uvedl, že doufá, že reforma společné zemědělské politiky časem s tímto rozporem skoncuje.

Nová protikuřácká akce nazvaná "Pomoc – pro život bez tabáku" je zaměřena hlavně na mládež. Má ji pomoci přesvědčit, aby kouřit ani nezačínala, a má rovněž upozornit na rizika pasivního kouření.

To podle lékařských studií zvyšuje riziko předčasného úmrtí o patnáct procent. V příštích čtyřech měsících se kampaň z Bruselu postupně přesune do metropolí všech čtyřiadvaceti členských zemí EU. Praha by měla přijít na řadu mezi 5. a 8. dubnem.