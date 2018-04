Eva Urbaníková: Spisovatelská hvězda ze Slovenska

A to i přesto, že ne každému jsou její knížky po chuti. Jedna z hlavních výtek je, že jsou až příliš odkoukané ze života.

"Kritiku beru jako přirozenou součást toho, že jsem šla s kůží na trh. Je normální, že někomu se moje knihy nelíbí, někdo po nich ani nesáhne, někdo je nedočte... Ani mně se nelíbí každá písnička nebo obraz, přesto, pokud se autorovi daří, tleskám mu," říká.

To, co jedněm vadí, se velkému počtu čtenářek líbí. Evita patří k nejúspěšnějším slovenským spisovatelkám. Její knihy se v prodejnách dlouho neohřejí.

"Ze srandy jsem zvyklá říkat, že píšu, protože nic jiného neumím. Tak nějak to je. Psaní je relax, terapie... Když mám období, že ve stresu nevím, kam dřív skočit, prostřídám to týdnem, kdy celý den sedím v tlustém svetru za počítačem a píšu. A směji se a pláču, nebo se mračím... Podle toho, co se v těch písmenkách děje."

Eva Urbaníková literaturou doslova žije. A to už od dětství.

"Nebyla jsem velmi sebevědomé dítě, ale v psaní jsem si byla naprosto jistá. Když jsem měla 15, Slovenský rozhlas ještě s nějakou jinou institucí vyhlásili soutěž o nejlepší původní divadelní hru pro děti. Dodnes mám tu "hru" doma. Hrůza. Ale seděla jsem při máminém psacím stroji 4 měsíce a napsala 78 stran.... Prostě jsem psala stále," vzpomíná.

Vášeň k literatuře ji přivedla na myšlenku založit vlastní vydavatelství. Knížek, které vydala, zatím není mnoho, všechny jsou ale úspěšné. Evita má na to, co bude čtenářky zajímat, nos. Rozhoduje se žensky, tedy intuitivně. Důležité je pro ni nejen to, jak ji zaujme rukopis, ale i to, jak si "sedne" s autorem.

"... Protože pokud se do knihy pustím, je to člověk, se kterým strávím nějaký čas prací na textu... Například finální rukopis knihy Mimozemšťan a Malá čertice jsem četla v Kalábrii v kavárně u bazénu. Plakala jsem tak, že se mi ramena třásla, pak jsem se smála a znovu plakala. Můj chlap mi jen podával papírové kapesníky a utrousil: "Tak máme další bestseller?"

Při rozhodování, zda vydat i knížku pro děti, jí pomohla i zkušenost s vlastními malými čtenáři, dcerou Lindou a synem Filipem. I kvůli nim vydala knížku Pohádky o holčičce Julce, kterou napsala moderátorka Bibiana Ondrejková.

Evita Urbaníková není jen úspěšná spisovatelka a vydavatelka, ale i rozhlasová a televizní moderátorka. Je téměř neuvěřitelné, co všechno stíhá. Navzdory úžasné pracovní výkonnosti se vždy usmívá a srší energií.

"Beru si na ramena jen tolik úkolů, kolik zvládnu v rámci běžné pracovní doby, protože odpoledne už jsem s dětmi. Na mnohé věci mám tým lidí, nedělám sama, to by mě položilo. A netrávím zbytečně čas na kávičkách a potulováním se po obřích obchodních domech. Když dělám, tak dělám."

Momentálně žije Evita zejména unikátním projektem ‚Slovensko píše román‘. Zapojit se do něj přes internet mohl každý, kdo rád píše. Každý týden přibyla do příběhu jedna kapitola. Vybrala ji Evita z množství různorodých literárních pokusů spisovatelů amatérů. Celou knihu i zredigovala a brzy bude vydána pod názvem ‚Minulost tě dostane‘.