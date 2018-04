Eva Špačková: Manžel je romantik

Jak manžela oslovujete?

Etikeťáku ne, ale občas z legrace mu řeknu guru. Když mě moc poučuje, tak říkám: Hele, nech si toho, guru!

Čeho si na něm ceníte?

Je ke všem štědrý a ví, jak lidem udělat radost. Taky pilný a pracovitý, až to někdy hraničí s workoholismem.

Kdy manželovi řeknete: dost!

Když je půl třetí ráno a on ještě sedí u počítače.

Kde jste se seznámili?

Chodili jsme na gymnázium, bylo nám patnáct a koukali jsme po sobě. Já seděla v první lavici, manžel v poslední – útočil ze zadních pozic.

Jak vypadalo první rande?

Šli jsme do divadla, těšili jsme se, že budeme sedět vedle sebe, zhasne se a my se budeme držet za ruce. Jenže jsme zjistili, že máme lístky sice v řadě, ale každý na opačné straně divadla, přesně na koncových sedadlech. Řekli jsme si, že je to osud.

Co vás donutí odejít z kina?

Musíme si hodně vybírat, protože manžel je romantik a vybírá si pouze filmy romantické, žádné horory nebo akční filmy. Jednou jsme kvůli tomu museli odejít z kina uprostřed filmu. (manžel: Jakmile si dají facku, tak odcházím. Koukat, jak někoho trápí, a ještě si za to platit?) Nasedli jsme do auta a vzápětí jsme se nabourali. (manžel: Byl jsem tak rozhozený, že jsem auto převrátil na střechu. Ale byla tam rozlitá nafta, nebyla to moje chyba.)

Kam zvete přátele?

Máme chalupu v Českém ráji, kam jezdíme skoro každý víkend. Je tam velký třešňový sad a vždycky na začátku července pořádáme velkou slavnost, kam zveme přátele z Prahy. Říkáme tomu Špačkovo třešňobraní. Sedíme u ohně a konečně máme čas si popovídat.

Proč jste stále spolu?

Čtyřiačtyřicet let, to je opravdu výjimka i mezi našimi známými. Důležité je neudělat si ze života vězení. V partnerství ten druhý přece není odsouzený na doživotí.