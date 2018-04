Eva si přála menší nos a plná prsa. Petr má nové zuby

Dvaapadesátiletý Petr se léčil s bipolární poruchou a o rok mladší Eva do psychiatrické léčebny nastoupila zdeptaná svým krachujícím manželstvím a několika po sobě následujícími smutnými událostmi v rodině.

Když Eva po propuštění uvažovala o bydlení v azylovém domě, nabídl jí Petr, ještě jako kamarád, možnost podnájmu ve svém bytě. Časem se z nich stali partneři a svůj vztah označují za šťastný.

Eva Lanzingerová a Petr Bajgar před proměnou

Psychické problémy se podepsaly i na Evině zevnějšku. A protože po psychické stránce se postupně dává do pořádku, ráda by byla také zase krásnější. Trápil ji povadlý obličej, který by potřeboval omladit a projasnit. Její partner by jí přál nová prsa, protože o ty Eva v minulosti zčásti přišla vinou zákeřné choroby.

Petr je oproti kalendáři starší o 10 let

Petr chtěl zejména pomoci se špatným chrupem, polovina jeho zubů chyběla. Lékaři se proto rozhodli pro zavedení implantátů. "Petr Bajgar absolvoval stomatochirurgický výkon v analgosedaci, což je šetrnější metoda než narkóza," řekl stomatochirurg Radim Horák.

Stomatologická léčba u Petra byla v jednom ohledu unikátní. "Pan Bajgar neměl dostatek kostí a jediná možnost v tomto případě ještě před několika lety byla snímací protéza. Dnes jsme už schopni kost dosypat, vytvarovat, doplnit a udělat veškeré podmínky pro to, abychom mohli nainstalovat implantáty. Pan Bajgar má tedy fixní náhrady, které fungují stejně jako jeho vlastní zuby," představila pokrok současné stomatologie stomatoložka Zlata Ivanová.

Petr Bajgar před proměnou

Petr Bajgar po proměně

Aby se dvojice dozvěděla o svém zdraví maximum, absolvovala komplexní screening. Jedná se o více než dvě desítky moderních vyšetření, které absolvovali Eva s Petrem během jediného dne. "Vyšetření prokázalo u Petra zvýšenou hladinu cholesterolu a toxinů v krvi," řekl vedoucí lékař Kliniky GHC Lubomír Novák. Upozornil Petra také na to, že jeho biologický věk je až o deset let vyšší než věk kalendářní, což se projevuje například v oblasti paměti.

Také u Evy, která je navíc kuřačka, odhalili lékaři zvýšenou hladinu cholesterolu, toxinů a cukrů v krvi. I ona má vyšší biologický věk a zhoršenou paměť. U obou partnerů by měla následovat léčba spojená pochopitelně se změnou životního stylu.

Tuk z břicha vyplnil Evě prsa

Eva už ve svém životě prodělala několik operací, a tak před plastickými zákroky a narkózou neměla strach. Naopak: velmi se těšila na výsledky. Skalpelu se tentokrát chopila Markéta Dušková, specialistka na operace obličeje a nosu. "V obličeji Evy dominuje velký nos, pokud bychom s ním nic nedělali, jakékoliv další změny, do kterých bychom se pustili, se budou kvůli nosu ztrácet," konstatovala profesorka Dušková. Kromě zmenšení nosu absolvovala Eva v lokálním umrtvení také operaci víček a koutků úst. "S novými víčky přestanou snad oči slzet a budu se zase moct malovat," těšila se.

Eva Lanzingerová před operací

Eva Lanzingerová po proměně

Pro zvětšení prsou vybrala Markéta Dušková jednu z nejnovějších a nejmodernějších metod: zvětšení pomocí vlastního tuku obohaceného o kmenové buňky. "Tuto metodu jsme zvolili, protože je přirozená. A paní Eva si přála prsa zvětšit pouze jemně, oživit jejich původní tvar," uvedla lékařka.

Na sále odebrala při liposukci břicha tukovou tkáň z těla paní Evy. "Část této tkáně využijeme k separaci kmenových buněk a těmito buňkami obohatíme tkáň, kterou do prsou implantujeme," vysvětlila Markéta Dušková princip metody.

"Jsem velice spokojená s nosem i s prsy. Prsa jsou plnější, omlazená a pevnější," pochvalovala si Eva pár týdnů po operaci.

Eva Lanzingerová a Petr Bajgar po proměně

Jejímu partnerovi se zatím věnovala dermatoložka Tereza Gabryšová, která mu doporučila kombinaci dvou omlazovacích metod. První z nich je založena na fyzikálním principu radiofrekvence. Druhá využívá k omlazení vlastní krev, která vyvolává v kůži přirozené procesy regenerace a pleť postupně omladí. Na některé vrásky už ale ani tyto metody nestačí a tak lékařka Petrovi nabídla ještě nanobotox: botox aplikovaný speciálními tenkými jehlami vytvořenými nanotechnologií. "Jejich výhodou je, že aplikace nebolí a je mnohem přesnější," vysvětlila dermatoložka.

Eva: Cítím se atraktivnější

Po operacích a dalších lékařských procedurách se také Petr s Evou dočkali svého finále, které je tradičně v režii trojlístku kadeřnicko-vizážistického týmu: kadeřník Tomáš Arsov, vizážistka Kateřina Kornová a stylistka Helena Bedrnová.

Kadeřník zvolil pro Evu melír a výsledek doladil hnědou barvu, čímž docílil efektu "tón v tónu". Zanechal délku vlasů a zvolil vzdušný účes snadný na úpravu. Vizážistka se zaměřila na líčení očí a rtů a stylistka vybrala barevnou trojkombinaci černá, červená a bílá.

Petr Bajgar po proměně

Eva Lanzingerová po proměně

"Zvedlo se mi sebevědomí, připadám si líp, cítím se atraktivnější. Prostě splnil se mi sen," shrnula Eva své pocity po proměně. To potvrzuje i její partner. "Klidně bych do toho šel znovu a každému bych to jen doporučil," říká.