Raději trávím čas s dcerami než na červeném koberci, říká Mendesová

„Málokdo o mně ví, že jsem opravdu velmi ráda doma se svými dětmi. Nepotřebuji chodit na večírky a vymetat červené koberce. Raději budu se svými holčičkami, protože tyto okamžiky jsou pro mě podstatné,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín Shape.

Eva má s Ryanem Goslingem dvě dcery - dvouletou Esmeraldu a jedenáctiměsíční Amadu.

„Narozením dcer se toho hodně změnilo. Byl to pro mě zásadní okamžik. V mém věku už jsem také musela řešit, jak se dostanu zpět do formy. Po prvním porodu to šlo snadno, po druhém to bylo trochu těžší,“ pokračovala Mendesová, která první dceru porodila v jednačtyřiceti letech.



Díky tomu, že Eva okolo dětí hodně běhá, spálí kalorie, aniž by se musela trápit v posilovně. „Je to výhoda. Starší dítě už běhá, takže za ním musíte chodit a hlídat ho. Chvíli neposedí a vy neposedíte s ním. Taky jsem přehodnotila stravování. Už si nekupuji hotová jídla domů, ale vařím, protože chci jít dcerám příkladem,“ sdělila s tím, že nákupy potravin provádí zásadně přes internet, aby nemusela jezdit do obchodních center, kde by ji vyfotili paparazzi.

„Existuje jedna skvělá aplikace, přes kterou si vyberu všechno, co potřebuji, a do hodiny to mám doma. Musím si dávat pozor na cukrovinky. To je moje slabost. Cukr je můj miláček, sladkosti zkrátka miluji. Dřív jsem si po každém jídle musela dávat něco sladkého, abych ukojila své chutě. Ale pořád si říkám, že přeci cvičím, tak si zasloužím něco sladkého,“ doplnila s úsměvem.

A v kuchyni vaří ráda tradiční jídla, která jí připravovala matka. Neobejde se bez fazolí na sto způsobů a rýže, kterou si jako přílohu dává ke každému masu. „Chutná to i holkám. Moje matka je skvělá kuchařka, hodně mě naučila,“ dodala.

