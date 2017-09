Kdykoli pracuji, mám výčitky jako matka, přiznala Eva Mendesová

„Ach můj bože, nikdo vás dopředu nevaruje před pocitem viny, který cítíte, když pracujete,“ postěžovala si Eva Mendesová v rozhovoru pro E! News.

Herečka má s kolegou Ryanem Goslingem (36), s nímž žije od roku 2011, dvě dcery - tříletou Esmeraldu Amadu a šestnáctiměsíční Amadu Lee.

Žádný recept na vyvážení povinností matky s pracovními závazky podle ní neexistuje. „Nevím, jak dokážu nacházet rovnováhu, protože se domnívám, že je to spíš každodenní boj,“ uvedla.

Herečka přiznala, že se trochu děsí, že pocit viny už nikdy nezmizí. Snaží se ovšem nestresovat, protože by to pak mohlo mít vliv i na děti. Být v pohodě a ne pod tlakem je podle herečky v tomto případě asi to nejlepší.

Mendesová také prozradila, že její dcery jsou si hodně podobné, ale přitom tak rozdílné. „Každá je úplně jiná. Obě jsou andílci, ale spíš různé druhy andělů,“ míní.

Rodina je však pro herečku velmi důležitá. Chvíle s dcerami si užívá více než filmové večírky a akce. Proto také chyběla na letošních Oscarech. „Málokdo o mně ví, že jsem opravdu velmi ráda doma se svými dětmi. Nepotřebuji chodit na večírky a vymetat červené koberce. Raději budu se svými holčičkami, protože tyto okamžiky jsou pro mě podstatné,“ sdělila herečka v rozhovoru pro magazín Shape.