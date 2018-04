Eva Hrušková našla svou životní lásku, Jana Přeučila, na stejném patře

Vizitka Eva Hrušková se narodila 27. 3. 1952 v České Skalici. V jedenácti uspěla v konkursu do televizního pořadu Hledáme písničky pro děti, ve kterém pak vystupovala. Její nejznámější rolí je Popelka, kterou natočila v roce 1969. Jejího prince hrál Jiří Štědroň. Popelka se však dlouho nevysílala, protože v ní hrál Jan Tříska, který emigroval a filmy s ním pak byly zakázány. Vystudovala loutkářství na DAMU, hrála v několika pohádkách, dabovala. Nyní provozuje Loutkové divadlo Evy Hruškové a Jana Přeučila. Je počtvrté vdaná z předchozích vztahů má tři syny.

Podobně jako řada žen řešila dilema: Co řeknou na nového partnera mé děti? Jak na to, aby neměly pocit, že nový partner mámy je vetřelec, který ji jim krade?

"Na to neexistuje recept. Já se synům vždy snažila naznačovat, že oni jsou pro mě nejdůležitější, že je kvůli novému partnerovi nikdy nebudu zanedbávat," vysvětluje. Ale snadné to nebylo.

Jednou si s nejmladším klukem četla, bylo mu asi deset a on jí říká: "Budu muset taky odejít, když tatínek odešel?" "Zůstala jsem jako opařená. Ten mi dal," vzpomíná Eva Hrušková.

"Mockrát jsem mu pak vysvětlovala, že to je nesmysl, mockrát jsem přemýšlela, jak ho to mohlo napadnout. Co my víme o tom, nad čím dítě přemýšlí," vypráví.

V rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes otevřeně popisuje těžké chvíle svého života s mužem, který propadl alkoholu, ale také situaci, jak se s Janem Přeučilem rozhodli pro nový společný život:

"Honzík mi na začátku našeho vztahu vyprávěl o svém tátovi," říká Eva Hrušková.

"Popisoval mi, že s ním kdysi jel autem, řídil a řekl: Tatínku, tak já si beru Štěpánku Haničincovou. Co ty na to? A on: A víš, že má dvě děti? Honzík: Vím. Táta: A víš do čeho jdeš? Honzík: Vím. Táta: No tak si ji vezmi."

Když ji pak Jan Přeučil požádal o ruku, řekla mu: "Jeníčku, hele, tatínka už nemáš, tak ti tentokrát musím říct já: Mám tři děti, víš do čeho jdeš? Smál se. Nechtěla jsem mu to vymlouvat, ale připomenula jsem mu to."