Dieta nemá cenu. Já přestala být rozežraná a cvičím, říká Eva Holubová

V poslední době se dost mluvilo o tom, že jste velmi zhubla.

Abych byla upřímná, nijak nesleduji, co se o mě kde povídá. Důležité je, že se cítím dobře. Na druhou stranu bych lhala, kdybych nepřijímala poklony s radostí. Prvotní impuls k celkové změně životního stylu byla obava z hypertenze, ke které mám dispozice po mamince. Občas jsem si nějakou dietu naordinovala, jenže se mi shozená kila zase vrátila zpět.

Držíte tedy dietu?

Vůbec. Ale nemám pocit, že jde o nějaké drastické hubnutí, spíš o nastolení jakési rovnováhy. Začala jsem hodně přemýšlet, co jím, jak jím a nakonec jsem před kvantitou upřednostnila kvalitu. Já žádnou dietu nedržím. Přestávám být prostě jen rozežraná a cvičím. Těžké v tomto je začít, ale když vydržíte, pak vás to zase baví. Dieta podle mého názoru nemá cenu.

Co cvičíte?

Hodně plavu, běhám, tedy spíš popobíhám. Také cvičím jógu. Hned po první hodině jsme se do toho cvičení zamilovala.

Máte naplánováno, kolik chcete zhubnout?

Žádný cíl nemám. Aktuálně prostě potřebuji shodit, abych se vešla do sukně, kterou mám na představení Poprask na laguně. Vizuálně se totiž v něm cítím perfektně, fyzicky už hůř, ale musím si na to zvyknout. Korzet není problém, mě je jen malá sukně. Já jsem totiž teď přibrala. Navíc předtím jsem zase tolik nezhubla. Jednou jsem v rozhovoru řekla omylem, že jsem zhubla z 92 na 58 kilo a už se to se mnou vezlo. Bylo to ze 62 na 58 kilo. Teď mám zase 62. Jinak dělat si v sedmapadesáti cíle? Bože ne, já chci přežít ještě nějaký ten rok, to je můj cíl.

Eva Holubová

Jak vám sedla nová role?

Napsal to Goldoni. Takže by se dalo říct, že to bude Itálie. A já nemám ráda ty nálepky komedie. Já to naopak budu hrát tragicky. S Bohoušem to půjde totiž samo.

S Bohoušem Kleplem hrajete hodně. Prý jste spolu pracovně už třicet let?

To tvrdí Bohoušek, ale on ví prd. Já nevím, jak dlouho. On říká třicet let, protože mu to přijde dlouho. No a já říkám od nepaměti. Já s ním vycházím skvěle. On má pořád nějaké rozepře, ale já ho vždycky srovnám a je to.

Premiéra se blíží. Býváte ještě nervózní nebo už jste zcela otrkaná?

Premiéra bude 14. dubna. Já se na to vždycky těším. Ale nervózní jsem před každým představením. Mít trému je dobré. Když přestanu mít trému, tak si říkám pozor, aby sis nezapnula autopilota. A druhá věc je strach a ten nemám ráda. Díky zkušenostem se už nebojím, ale trému mám vždycky.