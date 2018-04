Eva Herzigová: Wonderbra chlapy spíš šokovala, než vzrušovala

Máte ročního syna a pracujete po celém světě. To jde?

Nedá se říct, že levou zadní. Mám první dítě, a tak nevím, kde mi hlava stojí. Když konečně zjistím, jak na to jít, je to zase jinak. Nemůžu dát Juráska mamce nebo sestře, i když by se o něj rády postaraly. Bydlím v Londýně, takže jsem si musela pořídit chůvu.

Zvykala jste si na chůvu snadno?

Musím se přiznat, že to je divný pocit, mít u dítěte někoho, kdo není z rodiny. Abych řekla pravdu, je mi to proti srsti.

A jak to tedy řešíte? Radši syna vodíte s sebou, nebo to překonáte a necháváte ho doma?

Nechávám ho doma. Moje cesty jsou zatím krátké, jeden dva dny. Ale ne autem za kopec, nýbrž letadlem na jiný kontinent. Nemá smysl tahat dítě s sebou pro mé vlastní potěšení. Je to únavné pro mě, natož pro něj. Až bude větší a bude z toho něco mít, tak mu ráda ukážu svět.

Světová média chválí vaši postavu, že po těhotenství vypadáte lépe než před ním. Jak to berete vy?

Připadám si pořád stejná. Možná jsem si nechala pár kil navíc, ale já je nevidím. Cítím se ve své kůži. Navíc, moc to nehlídám. Je pravda, že od narození dítěte svému tělu víc naslouchám a ráda ho potěším nějakou masáží či koupelí.





Proč uspěla podprsenka Wonderbra?

Příští rok to bude patnáct let, co vás proslavila kampaň na podprsenku Wonderbra. Dokonce i auta, která projížděla kolem billboardů, prý zastavovala. Jak se na tu dobu díváte?

Prosím vás, neříkejte mi, že tehdy chlapi poprvé viděli reklamu s holkou v podprsence! Naopak, od ostatních reklam spodního prádla se lišila právě tím, že její účel nebyl erotický. Chlapi z ní byli spíš v šoku než eroticky naladění, proto ty autonehody.

V čem byla ta reklama podle vás jiná a proč se tak prosadila?

Byl v ní jakýsi vzkaz ženám, měla je povzbudit, aby se postavily na vlastní nohy a nebyly závislé na mužích. Proto měla takový ohlas a úspěch. Promlouvala hlavně k ženám: My si taky můžeme užívat! Do té doby na to měli muži jakýsi monopol.

Díky té reklamě jste se přes noc stala celebritou. Bylo něco na tom rapidním vzestupu obtížné?

Víte, já začínala na začátku devadesátých let a to byla jiná doba. Móda, to tehdy byly hlavně křivky těla. A tak mě s mými 179 centimetry, dobře stavěnými rameny a boky zařadili do škatulky - sexy. Bylo mi to jedno, hlavně že jsem měla práci. Až když se styl módy změnil a mě pak nechtěli, že prý jsem stereotypní , to už mi tak jedno nebylo. Snažila jsem se dokázat, že umím hrát i jiné role.

Co vás podle vašeho názoru nejvíc přivedlo tam, kde jste dneska?

To, že jsem nevěděla, čím se chci stát. Láska k cizím jazykům. Exhibicionismus. Láska k fotografii.

Značka Louis Vuitton navrhla kabelku, která se jmenuje Eva. Byla inspirovaná vámi?

To si tedy s nimi musím vyřídit! Ne že mi ji neposlali jako dárek, ale ani mi o tom neřekli.

Prohlásila jste, že do šedesáti modelkou být nechcete a že chcete hrát. V několika filmech jste se už objevila. Baví vás víc modeling, nebo hraní ve filmech?

Nevidím velký rozdíl mezi modelkou nebo herečkou. Jako modelka mám ale v poslední době víc práce, než bych stíhala.

Modelingem se živím, a pořád mě baví

Mluvíte anglicky, francouzsky, italsky, rusky a česky. Opravdu jste se italsky naučila za dva týdny?

Mám dobrý sluch, aspoň to všichni říkají. Opakuju, co slyším, a teprve časem si uvědomím, co každé slovíčko znamená. Takhle jsem se naučila všem jazykům. S italštinou to bylo lehké. Čte se, jak se píše, a má základ v latině jako francouzština.

Je těžké nezapomínat na češtinu?

Čeština je jazyk, v němž nejraději čtu knížky - můj nejoblíbenější dárek k Vánocům. Anebo naše filmy, pohádky. Zapomenout na češtinu! Kdepak! Ale někdy se mi stane, že jsem si naprosto jistá, že jsem použila české slovo, a přitom na mě všichni koukají, co to povídám. Já si tu díru prostě doplním a nevadí mi, když mě někdo opraví.

Eva Herzigová s maminkou

Kdybyste se neživila modelingem, pracovala byste s jazyky, když vám tak lehce jdou?

Kdyby chyby... Já se modelingem živím a představte si, že po tolika letech mě to pořád baví.

Jste jednou ze supermodelek, které jsou na vrcholu skoro dvacet let. To si odporuje s tím, co je dneska pravidlem, kdy obvyklá životnost modelky trvá jen tři roky.

Já si myslím, že to vaše pravidlo se na mě nevztahuje. Příští rok to bude dvacet let, co jsem začala a měla tu šanci prosadit se jako já - Eva. Dnes už není tak lehké vybudovat si jméno, podmínky jsou jiné.

A čím se teda dnes modelky drží na vrcholu?

Jediné, co funguje, jsou skandály. Jenže to lidi taky už otrávilo, protože taková sláva nevydrží dlouho. Krachne tak rychle, jak vzlítla.

Zaznamenali jsme návrat někdejších supermodelek. Claudia Schiffer, Cindy Crawford, Christy Turlington - všechny mají módní story v prestižních časopisech nebo luxusní reklamní kampaně... Čím to je? Módní svět se přejedl vychrtlých šestnáctiletých Rusek a touží zase po dospělých ženách?

V dobách nejistoty chce člověk něco, co je mu blízké, co mu dá pocit jistoty, co zná. A proto návrat supermodelek z devadesátých let, tehdy totiž bylo všem hej. Modelky jsou si čím dál víc podobné a neosobní. Nedivila bych se, kdyby je do pěti let virtuálně nahradili. Začínají tak s holkama na začátku kariéry i jednat a platí je tak. A pak, žena nad třicet si dnes našla ve společnosti své postavení, mnohem silnější než postavení nějaké šestnáctky.

V čem je ještě modeling jiný, než když jste začínala?

Dneska je to marketingový byznys, čísla, čísla, čísla. Kolik prodáš, kde, jakému typu ženy, jaké národnosti. Dřív to byl víc showbyznys.

Kdybyste měla dceru a ta se chtěla stát modelkou, co byste jí řekla?

Jé, na to je času!

Dobře, dobře, zatím máte jen syna. Je něco, čeho litujete nebo co byste s tím, co dneska víte, udělala jinak?

Naučila jsem se víc věcem, než bych se kdy naučila ve škole. Vzala jsem si z toho, co se dalo. Takže ani nemám čeho litovat. Naopak.

Český chleba je nejlepší na světě

Jak často jezdíte do Česka?

Třikrát do roka. A je to stejně krásné jako dřív. Možná i vzácnější. Mám tady krásné vzpomínky, jedinečnou rodinu, super kamarády a hlavně kořeny. Jsem Češka, jak má být. Těším se na kachnu a zelí, maminčiny polévky a kuře na paprice, pochoutkový salát s rohlíkem a hašlerky. Na Vánoce, na vaječný koňak nebo becherovku a uherák. Na chleba. Český chleba je snad nejlepší na světě. A filmy. Miluju naše filmy.

Kdybyste měla někomu v pár větách popsat svůj životní příběh, co byste mu řekla?

Narodila jsem se jako druhá holka, pak přišel bráška. To je důležité. Jako méně hýčkaná než oba sourozenci mi nezbývalo než si získat pozornost jinak. To by tak shrnulo celý můj podvědomý způsob myšlení a jednání. A pak to bylo už jenom jak cvrnkání do kuliček. Dělám, co můžu, abych nezapadla do důlku.