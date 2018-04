Eva Herzigová: Kluci jsou můj domov, ale přála bych si ještě holčičku

Začínala jste v Paříži, partnera máte Itala a s rodinou žijete v Londýně. Kde se cítíte doma?

Tam, kde mám ty moje tři kluky. Oni jsou můj domov.

Jakým jazykem na děti mluvíte?

Do tří let jsem na ně mluvila pouze česky. Když začal George chodit do školky, začala jsem na něj mluvit anglicky, protože jsem nechtěla, aby měl problémy. Ale tím jsem to pokazila! Naštěstí mají českou chůvu, která vyplňuje jazykové mezery. S tatínkem se kluci baví italsky, což jim jde skvěle i díky tomu, že tam jezdíme na prázdniny.

Jak často se dostanete do rodného Litvínova?

Tak dvakrát do roka. Kromě rodiny a kamarádů se pokaždé těším na pochoutkový salát s rohlíkem, maminčinu kachnu se zelím a knedlíky nebo kuřecí polévku s domácími nudlemi. To nikde jinde nedostanete.

Eva mezi skvosty Nejslavnější česká modelka Eva Herzigová se opět ukázala v rodné zemi, aby ve středu 17.10. otevřela slavné klenotnictví Chopard, jehož tváří je patnáct let. Do pražské Pařížské ulice dorazila překvapivě i se svým dlouholetým partnerem Gregoriem Marsaiajem, o němž bulvární média spekulovala, že má po loňské aférce s neznámou brunetou Prahu zakázanou.

To říká modelka, která si přes 20 let a i po dvou dětech drží míry 90-60-90?

Jím od všeho trošku, s mírou. A hlavně zdravě. Zmíněný pochoutkový salát nebo kachnu mám jen dvakrát do roka. Jinak dávám přednost organickým potravinám, jídlům bez omastku, nic smaženého. Naštěstí mám štíhlost v genech a nemusím se nijak týrat.

Ani po porodech jste nemusela kila shazovat?

V těhotenství jsem přibrala 18 a 16 kilo. Měla jsem ale štěstí, že jsem hned deset shodila rovnou na sále. I kojení figuře pomáhá. Nezhubla jsem všechno hned a přiznám se, že se mi to i docela líbilo vypadat jako pravá maminka.

Přejete si třetí dítě, po dvou synech holčičku?

Chtěla bych hlavně holčičku! Sama mám dva sourozence a Gregorio je také ze tří dětí. Ano, přejeme si ještě dítě, a kdyby to byla holčička, bylo by to úplně nej.

Kdyby se povedlo, rozmlouvala byste jí modeling?

Na výdělek to jsou dobré peníze, ale určitě bych ji vedla ke studiu a také ještě k jiným zájmům, aby nebyla závislá jen na modelingu.

Vizitka modelka, herečka, návrhářka

narozena 10. března 1973 v Litvínově

dvě děti: George (5), Philip (1,5)

partner: obchodník Gregorio Marsaij (36 let)

v letech 1996-1998 vdaná za bubeníka Tica Torrese z Bon Jovi

v 16 letech ji objevila agentura Czechoslovak Models

v roce 1989 odjela do Paříže

v roce 1994 se stala tváří podprsenek Wonderbra

pracovala mj. pro Chanel, Dior, Chanel, Agent Provocateur, Victoria's Secret, Guess

Jak vám to jde dohromady: kariéra a mateřství?

Jakákoliv kariéra jde s mateřstvím skloubit, je to hodně o organizaci. Práce mi přináší osobní radost a z mé spokojenosti tím pádem těží i má rodina. Nejsem matka, co je na děti nalepená 24 hodin denně, sedm dnů v týdnu. Mám pocit, že děti takových matek snad nemůžou samy ani dýchat. Mým dětem, myslím, můj přístup prospívá.

V oboru jste už neuvěřitelných 23 let. Ještě vás to baví?

Kromě modelingu zkouším návrhářství, připravila jsem kolekci plavek a pak oblečení pro francouzskou značku 1-2-3. Teď jsem dotočila italský film, premiéra bude na jaře. Momentálně vymýšlím nový projekt a vážně zvažuji i filmovou nabídku z Čech, protože se jedná o super tým od scenáristy, přes režiséra až po herce.

Co třeba pokračovat ve šlépějích vaší objevitelky Milady Karasové a založit si modelingovou agenturu?

Asi v sedmnácti letech jsem si takovou agenturu vysnila. Jmenovala se Viktorie. Myslím, že oko mám a poznám, která holka na to má a zda vydrží. Fotit také umím. Jenže s agenturou je spousta papírování a dělat skauta by mě nebavilo.

Na co jste ve své kariéře nejvíc pyšná?

Že to pořád pokračuje, že tu stále jsem.