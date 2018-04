Drahošová: Mám jedno velké předsevzetí, nechci přijít o smysl pro humor

Jak máte manžela uloženého v mobilu?

Mám ho uloženého jako Jirka, ale velkými písmeny. Oslovuju ho Jirko.

Eva Drahošová Narodila se v roce 1951.

Vystudovala střední knihovnickou školu. Pracovala v několika knihovnách.

S o dva roky starším manželem Jiřím se seznámila na maturitním plese knihovnické školy.

Dva roky spolu chodili a v roce 1974 se vzali.

Dcera Radka se narodila v roce 1979, o dva roky později pak dcera Lenka.

Dnes už mají Drahošovi od starší dcery dva vnuky (7 a 4).

Paní Eva je od roku 2010 v důchodu.

Sedm let jste hlídací babička. Je v něčem po manželovi některý ze dvou vašich vnuků?

Manžel si myslí, že jsou po něm oba a já tam vidím, zaplaťpánbůh, nějaké rozdíly.

Přejí si vnuci, aby se dědeček stal prezidentem? Nemrzí vás, že na ně budete mít pravděpodobně méně času?

Vnuci něco tuší, ale manželova kandidatura je zahalena tajemstvím jako Ježíšek. Samozřejmě mě to mrzí.

Co si o kandidatuře svého otce myslí vaše dcery?

Dcery tatínka podporují, ale přitom si drží své soukromí.

Čím si navzájem s manželem uděláte zaručeně radost?

Vzájemně nás těší, když můžeme být spolu.

Jaké si dáváte dárky?

Občas mi přinese kytičku, to mám ráda. A manžel má největší radost, když mu nacpu ledničku rajčatovým džusem a jogurty.

Pokud byste se stala první dámou, na co se v té funkci těšíte nejvíc a na co nejméně?

Ráda s vámi budu své zkušenosti sdílet, zatím nevím, zeptejte se mě za půl roku.

Co byste oproti současné první dámě chtěla dělat jinak?

Více se usmívat a pravděpodobně bych se nenechala fotit s granátometem.

Chcete se v roli první dámy věnovat seniorům. Co myslíte, že jim v ČR především schází?

Moderní komunikační technologie nám usnadňují život, ale na druhou stranu naše starší spoluobčany izolují od rodinného a společenského dění. Chtěla bych se věnovat programům aktivního stáří a samozřejmě bych podporovala sociální programy pro znevýhodněné seniory.



Jako první dáma byste si uměla poradit s líčením, česáním i oblékáním, nebo byste si nechala radit?

Ráda si nechám poradit. Musím si najít příklad úměrný mému věku a ráda bych měla svůj osobitý styl.

Co byste na manželovi změnila a co na něm nejvíc obdivujete?

Můj manžel je ranní ptáče a myslí si, že vstává potichu, ale vždycky mě vzbudí. Ráda bych, aby si taky přispal. Nejvíc obdivuju odvahu, do čeho se teď pustil.

Jaký je s manželem váš nejpříjemnější společně strávený čas?

Společná dovolená.

Kdo se u vás doma stará o domácnost, kdo nakupuje, kdo vaří, kdo „drží kasu“?

Manžel provádí drobné opravy a dělává snídaně. A vše ostatní dělám já. A ještě bych dodala, rybí polévka o Vánocích je jeho sólo.

Potrpí si manžel na dobrá jídla?

Na rozdíl ode mě není vybíravý. Má rád domácí husté polévky.

Jak se udržujete v dobré kondici?

Díky prezidentské kampani jsme od května v permanentním pohybu.

Máte s manželem nějaké svoje rituály?

Jsme pořád v kontaktu a naše rituály jsou naším tajemstvím.

Pokud byste se stala první dámou, máte nějaké předsevzetí?

Říkala jsem, že mám jedno velké předsevzetí. Nechci přijít o smysl pro humor.

Co byste vzkázala voličům před druhým kolem volby?

Víte, co bych si opravdu přála? Aby většina voličů volila jako já.

