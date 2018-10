Ráda šokuji, připouští Eva Decastelo, moderátorka proměn čtenářek

O tom, jak se proměny povedly, jak byly proměněné ženy spokojené a co jim takový zážitek přinesl, si s nimi v dalším cyklu pořadu New Look - Návraty bude povídat opět tatáž moderátorka.

„Že jsme zpět v New Looku je pozitivní zpráva o tom, že nepatřím do starého železa a že jsem ho asi nemoderovala špatně, že mě chtějí zpátky,“ usmívá se výměna Eva Decastelo. I ona sama projde před každým dílem proměnou a nejde jen o šaty, ale i o účes i líčení. Libuje si i sama moderátorka ve svých proměnách?

„Mám ráda věci, které šokují, které jsou jiné a na které si sama netroufnu,“ svěřila se, ale sebekriticky dodala, že ne vždy je to však ku prospěchu věci.

„Na každé natáčení se těším, že se o nic nemusím starat, někdo mě obleče, učeše, nalíčí a nemusím vůbec nic, ani myslet,“ usmívá se půvabná Eva, která prý do toho profesionálům nikdy nekecá. Když pak přijde nalíčená a s dokonalým účesem domů, manžel jí prý vyká. „Cizí paní, jste to vy?“ ptá se.



Co se týče účesů, už několik let se Eva Decastelo svěřuje do péče jediného poradce, vlasového stylisty Jana Kořínka.

„Přijdu vždy s nějakým nesmyslem a on říká, jak by to šlo, aby se vlk nažral a koza zůstala celá. A zatím to vychází. Minule jsem si přála mít vlasy úplně zrzavé a on vymyslel krásný měděný odstín, který mě navíc omladil, takže je vlastně i takový můj plastický chirurg,“ usmívá se Eva.