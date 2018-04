EU sužuje epidemie obezity

Problém se ale týká i dětí, z nich problémy s nadváhou trápí téměř 22 milionů jedinců, každoročně navíc jejich počet vzroste o zhruba 400.000.

"Vzestup obezity udělal z tohoto problému jednu z priorit veřejného zdraví v EU v příštích letech. Jestliže s tím nezačneme nic dělat, děti s nadváhou se v budoucnosti stanou oběťmi infarktů myokardu," řekl dnes eurokomisař pro zdraví Markos Kyprianu.

Na Kyprianův popud dnes Evropská komise dokonce schválila takzvanou bílou knihu, která obsahuje hned několik návrhů jak "epidemii" obezity řešit.

Řada z nich přitom míří na výrobce potravin. Unie je chce v budoucnosti přimět, aby změnili své mnohdy tradiční recepty směrem ke zdravé výživě. Týká se to především omezení hladiny soli a tuků v potravinách.

Ruku v ruce se změnou potravinářských ingrediencí by měly jít osvětové kampaně, jež by měly podporovat zvýšenou fyzickou aktivitu dětí. Jejich organizací by se měly chopit sportovní organizace.

Výrobci potravin a sportovní organizace se však nemusí bát, že by jim EU přikázala, jaké jídlo mají vyrábět a jak se mají chovat. U změny receptů na v současnosti vyráběné potraviny se bude podle komise spíše jednat o vytvoření určitého kodexu, jehož by se měly společnosti držet, povinný by ale nebyl.

Obezita ale není v EU natolik novým fenoménem. Počet obézních obyvatel stoupá v podstatě od 80. let. Z dat Světové zdravotnické organizace (WHO) vyplývá, že v roce 1999 Evropané zkonzumovali zhruba o 300 kalorií více než v roce 1970, přičemž většina z těchto kalorií připadá na tuky.

Postupně se horší i pohybová aktivita. Jedna třetina obyvatel EU ve svém volném čase vůbec nikdy nesportuje. Průměrný obyvatel unie navíc každý den stráví v průměru pět hodin jen sezením.