Etiketa v salonu: jak reklamovat a jaké dát dýško kadeřnici i manikérce

V kadeřnictví

1. Přijďte brzy, nebo jindy

Ať už si jdete pro nový sestřih, barvu nebo oboje zároveň, mělo by platit několik pravidel. V první řadě přijďte včas. Deset, maximálně patnáct minut zpoždění se dá pochopit (i tak ale předem zavolejte s omluvou), pokud by to mělo být víc, domluvte si raději jiný termín. V salonech, kde mají nával, vás možná už nepřijmou nebo váš vlasový stylista v časovém presu neodvede tak dobrou práci. Návštěvu přeložte na jindy taky v případě, že jste nemocní.

2. Řekněte přesně, co chcete

Jaké dát spropitné? V Česku neexistují jednoznačná pravidla, každopádně by dýško mělo odrážet vaši spokojenost. I když platíte kartou, spropitné dávejte radši v hotovosti. Pokud platíte na recepci, dejte ho recepční, která ho personálu předá. Kolik se hodí? v kadeřnictví 10-15 %



u slavnostního účesu až 20 %



u kosmetičky či na masáži 5-10 %



u manikérky či pedikérky od 10 % výš



Pokud se pouštíte do radikálnější změny, je vždycky lepší přijít s několika fotografiemi účesů, které jsou blízké vaší představě. I při popisování se snažte být co nejvíce konkrétní.

„Pokud si nejste zcela jistá, co znamenají odborné termíny jako teplá, studená nebo třeba popelavá, raději se jim vyhněte. Místo nich použijte konkrétní příklady, jako je barva medu nebo čokolády,“ radí newyorský kadeřník Kyle White, který se stará o vlasy Jessicy Alby nebo Kate Winsletové.

Všichni to známe, při odchodu z kadeřnictví jsme nadšení, ale doma začneme hledat mouchy. Pokud jste přesvědčení, že barva nebo sestřih zdaleka neodpovídají vašemu přání, nestyďte se je reklamovat. Do salonu zavolejte co nejdřív, maximálně do tří dnů, co nejlépe vysvětlete, proč nejste spokojení, a domluvte si další návštěvu. Je běžnou praxí, že vám vlasový stylista nebo kolorista účes znovu zdarma upraví.

4. Nesnažte se nic zatajit

Platí to hlavně při barvení a odbarvování. Možná jste se už barvili doma, možná jste si už tři roky nenechali zastřihnout konečky nebo jste svého kadeřníka „podvedli“ s jiným. Za nic z toho se nemusíte stydět. „Jedna klientka mi nechtěla prozradit, že má vlasy chemicky narovnané. Myslel jsem si, že nejsou vůbec poškozené, a tak jsem použil velmi silný odbarvovač – a spálil jí konečky,“ vzpomíná Kyle White. Často je lepší přiznat barvu než pak litovat.

V kosmetickém salonu

1. Mluvte s personálem

Ať už jdete na kosmetické ošetření, na masáž nebo třeba na depilaci, pravidlo číslo jedna zní: komunikujte. Nejlepší je dopředu upozornit na to, jaký máte práh bolesti, jak citlivou pleť, případně na které látky jste alergičtí. V průběhu ošetření či masáže se nestyďte personál hned upozornit na jakýkoli druh bolesti, abnormálního svědění nebo pálení; není třeba čekat až na závěr.

2. Upozorněte na zhoršení

Jestli se po návštěvě kosmetičky nebo dermatologa stav vaší pleti výrazně zhoršil, máte třeba pupínky, vyrážku nebo se vám loupe kůže, co nejdříve do salonu zavolejte. Poradí vám, jak pokožku ošetřit a pravděpodobně vám domluví nejbližší možný termín kontroly. Je na nich, aby situaci napravili. Samozřejmě zadarmo.

3. Nenechte si vnutit produkty

V případě, že před vás milá paní kosmetička postaví celou řadu produktů, které si můžete hned na místě koupit, se těžko odolává. Nezapomeňte ale, že to není vaše povinnost a že kosmetika, kterou v salonu prodávají, nejspíš není jediným řešením pro vaši pleť. Máte-li už doma své oblíbené přípravky, nekupujte si nic „ze slušnosti“. Na druhou stranu není od věci zkusit něco nového. Můžete se taky zeptat na vzorečky a s větším balením počkat do další návštěvy.

V nehtovém studiu

1. Nestyďte se promluvit

I tady platí, že kdo není se službami spokojený, měl by se ozvat. Pokud se vám barva laku líbila v lahvičce, ale na nehtech už to není ono, upozorněte manikérku co nejdřív, aby ji ještě mohla změnit. Pokud jste bezprostředně po zaschnutí sáhla třeba do kabelky a jeden nebo dva nehty si odřela, klidně poproste o opravu. V obou případech je fér dát personálu o něco větší dýško.

2. Omezte telefonování

Krátit si čas, než vám lak zaschne, hlasitým telefonováním, není zakázané, ale není to ani příliš zdvořilé. „V salonu chce většina zákaznic relaxovat a ruší je, když musí poslouchat cizí hovory. Často pak dochází ke zbytečným hádkám,“ říká například majitelka newyorských salonů Jin Soon Choi. Navíc i manikérky při práci ocení, když hovory omezíte jen na ty důležité a když ztišíte hlas.

3. Upozorněte na infekci

Pokud se vám po manikúře nebo pedikúře zanítil nehet nebo jeho okolí, případně vás začala trápit plíseň, rozhodně do salonu zavolejte a slušně službu reklamujte. Je možné, že jejich náčiní nebylo sterilní nebo že personál není dobře vyškolený; manažer salonu by se vám měl minimálně omluvit, v nejlepším případě dostanete peníze zpět. S léčbou si bohužel budete muset poradit vy a váš lékař.