Estrogeny mohou ženám v přechodu způsobit rakovinu

Specialisté totiž po sledování 655 pacientek, které onemocněly touto chorobou, a po zkoumání 3899 zdravých příslušnic téhož pohlaví dospěli k závěru, že hormonální terapii provázejí četná rizika. Pokud ji pacientky podstupují déle než deset let, zvyšuje se šance výskytu nádorového onemocnění na 54 procent. Zejména v kombinaci s progesteronem.



Nicméně ani v těchto případech neřekli učenci poslední slovo. V konečném efektu se totiž ukazuje, že dosavadní terapie při menopauze jde postiženým spíš k duhu. Na jednu tisícovku léčených žen připadají pouze dvě nebo tři, u nichž se neosvědčila. Prokázalo se ovšem i to, že hormonální léčba do značné míry snižuje nebezpečí náhlých srdečních příhod.



Na druhou stranu však nevylučuje zvýšený výskyt hrudní rakoviny. Nicméně kladné výsledky převažují nad negativními dopady. Jejich minimalizací se budou lékařské týmy i nadále zabývat.