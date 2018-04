Ester nebylo tolik slyšet, protože přijela vítězit a neztrácela čas

Ester Ledecká na fotografii před zimní olympiádou v Korei.

Když už si čas najde, je podle Báry skvělá a focení si užívá se vším všudy. Spolehliví a profesionální jsou prý ostatně v jejich rodině všichni, počínaje maminkou Zuzkou, dokonalým time manažerem všech.

„To Zuzka je moje láska,“ směje se Bára, která pokaždé společně s paní Ledeckou focení domlouvá a připravuje.



„Snažím se jim vždy maximálně vyjít vstříc. Kdyby zavolali, že za dvě minuty se fotí na Marsu, tak jsme tam,“ říká produkční Magazínu DNES+Tv. Chápe totiž, že jinak to s tak vytíženou vrcholovou sportovkyní ani nejde.

„Před minulou zimní olympiádou v Soči přiletěla v neděli z Ameriky a byla po dlouhém letu velmi unavená. Z letiště jsme jeli rovnou fotit. Zuzka ještě běžela koupit šampon, aby si Ester opočinula a užila i nějaký relax,“ vzpomíná Bára Komersová. Pohoštění je u focení pokaždé nachystáno, ale na jídlo ani není čas.

„Naposledy jsme ji fotili před olympiádou. Byla to úžasná dívčí hodinka: Ester, její maminka, vizážistka a stylistka. Užívala si převlékání a úplně se zamilovala do černého rockerského oblečení. V něm se cítila dobře. Dokonce padlo, že až jí skončí sezona, že bychom společně vyrazily po nákupech,“ vylíčila atmosféru Bára Komersová a dodala, že Ester je skvělá v rozhodování. Když se jí něco líbí, hned to řekne a ve vteřině je rozhodnuto.

„Když se loni na jaře fotila i s bratrem Jonášem, vznikla nádherná fotka, kde jí to moc slušelo, ale Ester prosila, abychom ji nepoužili. Teprve za čas jsem se dozvěděla důvod: sama sobě se na fotce sice líbila, ale neslušelo to na ní bratrovi,“ říká Bára a podotýká, že právě ta rodinná soudržnost a vzájemný respekt a láska jsou u nich takřka hmatatelné.

Ester nemá potřebu exhibice

S Ester Ledeckou a jejím bratrem, výtvarníkem Jonášem se před rokem při rozhovoru potkala i novinářka Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

„Rozhovor byl fajn, bylo znát, jak jsou na sebe napojení, doplňovali se, pošťuchovali, ale zároveň z toho byl cítil velký vzájemný respekt k tomu, co kdo z nich umí a dokázal. Když se mi (občas) podařilo zeptat trochu jinak, než se ptalo milion lidí před mnou, ocenili to hned tím, že byli vstřícnější.“



Ester je podle ní spíš uzavřenější typ, introvert, který nemá potřebu exhibice. V rámci svých možnost je vstřícná a profi, ale byla při formulacích opatrná a dávala si záležet, aby si za svými odpověďmi mohla stoprocentně stát.