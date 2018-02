Zlatá kombinéza Ester Ledecké. I díky ní se stala superhrdinkou olympiády

Ta mladá holka působí jak zjevení. Zvládá jezdit na snowboardu i na lyžích tak dobře, že patří ke světové elitě. Ale spíše než o vítězství jí jde v první řadě o to, aby si to nejvíc užila. A užívá si i to, co má na sobě. Nechala si vyrobit vlastní závodní kombinézu, která jí prý dodává superschopnosti.