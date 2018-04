Japonsko-český prezident by mě nevyděsil, říká herečka Ester Kočičková

Vizitka: Ester Kočičková (44) se narodila v Klatovech jako Renata Divišová. Vystudovala pedagogickou školu a Konzervatoř Jaroslava Ježka. Do povědomí lidí se zapsala jako moderátorka rádia Limonádový Joe. Na ČT měla vlastní pořady Ženský hlas, Dvojhlas, Nejhorší vyhrává a Pavlač Ester Kočičkové. V Praze v Salmovské literární kavárně zpívá šansony s klavíristou Lubošem Nohavicou, řídí Kabaret Falešná kočička na scéně NoDu, hraje v improvizačním cyklu Dámská hnízda v klubu Rock Cafe. Loni se podruhé vdala, je bezdětná.

"Vzhledem k tomu, že 30. i 31. prosince hrajeme se slánským orchestrem Kujooni, domnívám se, že jediná moje touha bude nahodit zpátky hlas a nějak se rozmluvit," odhaduje Ester Kočičková v rozhovoru pro pondělní magazín Ona Dnes, v jakém stavu se nejspíš probudí na Nový rok.

Na co jste z uplynulého roku nejpyšnější?

Nevím o ničem významném.

I to se dá brát jako úspěch.

No, dalo by se říct, že jsem nic významně nezkazila. To bude možná ten úspěch. Tomáš Hanák někde říkal, jestli už náhodou nemáme čas v tomhle věku po ničem netoužit, jen tak být spokojení, že jsme v pořádku, být rádi za to, co máme. Jestli právě to není ono.

Už víte, koho budete volit?

Na internetu jsem si dělala test slučitelnosti názorů s jednotlivými kandidáty a podle něj bych měla volit pana Sobotku.

Koho rozhodně ne?

Velmi nebezpečná mi připadá Jana Bobošíková. Jak jsem si ve zpravodajství všimla, nechala si nastřelit vlasy, což je velmi militantní akt, a ještě víc se bojím toho jejího žlutého saka. Žlutá v přírodě znamená varování. Speciálně žlutá s černou. Vzpomenu vosy, sršáně, mandelinku bramborovou nebo Čapkovu Válku s mloky...

Tomio Okamura?

Momentálně je pryč ze hry. Ale na harakiri je vždycky času dost, a tenhle samuraj si jistě počká, než mu zavelí čest. Mám dojem, že už toho stačil hodně na to, jak moc o nic neusiloval. Rozhodně by současným free-stylovým vůdcovským trendům vyhovoval nad míru. A jako Kočičkovou by mě v Kocourkově rozhodně nijak nevyděsil japonsko-český prezident. Zasloužíme si ho, když už jsme o něm uvažovali.