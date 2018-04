Krása je postoj, tvrdila matka jedné z největších kosmetických značek

Kosmetické impérium Estée Lauder se zrodilo doslova mezi hrnci v kuchyni v Queensu v New Yorku. Na rozdíl od některých konkurentek z oboru, které rozjely své podnikání o pár let dřív (Elizabeth Ardenová nebo Helena Rubinsteinová), byla Estée Lauder opatrná a začínala pozvolna. Nezdědila horkou maďarskou krev své matky Židovky.

Co se týče otce, v některých pramenech se překvapivě uvádí, že byl Čech, podle jiných zdrojů ale také Maďar. Každopádně příjmení Mentzner příliš česky nezní. Rodiče se do Ameriky přestěhovali za lepším životem dost ve spěchu a řada dokumentů chybí, takže úplnou pravdu o tom, jestli v žilách Estée Lauder kolovala česká krev, asi už nikdo nezjistí.

Opatrný začátek

Děvčátko, které se narodilo 1. července 1908 (nebo 1906, ani to totiž není úplně jisté), dostalo jméno Josephine Esther. Bylo zvídavé, trpělivé a už odmalička zamilované do všeho, co souviselo s krásou. „Zbožňovala jsem česat mamince dlouhé vlasy nebo jí nanášet na tváře krém, vydržela bych ji krášlit hodiny,“ říkala později.

Jako uvážlivá dívka se Estée, jak zněla její rodinná přezdívka, nevrhla do vlastního byznysu střemhlav s minimální finanční rezervou, nebo dokonce s dluhy. Naopak. Postupovala po krocích. Spoustu let zkoušela podomním prodejem, jestli si první krémy, se kterými začínala a které vyvinula společně se svým strýcem chemikem, získají své zákaznice. Teprve když měla jistotu, že ano, založila v roce 1946 – v rozjitřených poválečných časech – vlastní podnik.

Během pouhých dvou let už sídlil v prestižním obchodním domě Saks na Fifth Avenue v New Yorku. Dál je příběh zdánlivě jednoduchý. Přišel let vzhůru směrem ke slávě a pohádkovému bohatství. Značka rostla a rostla, až v dobách největšího rozmachu (který stále trvá) dorostla do korporátu sdružujícího 25 prestižních značek ve 150 zemích světa.

Pokud bychom ale měli jmenovat jediný produkt, jehož vůně a hedvábná konzistence rozhodly o úspěchu, pak to byl legendární olej do koupele. A také parfém Youth Dew. Poprvé ho ženy měly možnost vyzkoušet v roce 1953 a za rok se prodalo padesát tisíc flakonů.

Koncem devadesátých let časopis Time vybral Estée Lauder jako jedinou ženu mezi dvacet nejvlivnějších obchodních géniů dvacátého století. Hodnota společnosti se tehdy odhadovala na téměř pět miliard dolarů.

Sázka na dárky k nákupům

Estée Lauder byla velmi pracovitá, a i když její firma měla tak vysokou hodnotu, dál ji rozvíjela. Jen málokdy odpočívala. „Nepamatuji si jediný den v životě, kdy bych neprodávala to, čemu věřím,“ řekla. „Pokud takové dny byly, tak velmi dávno.“ Není divu. S první krabičkou vlastního krému zazvonila Estée u sousedky ještě jako teenagerka.

Estée Lauder Narodila se 1. července 1906 nebo 1908 a zemřela 24. dubna 2004 na srdeční příhodu ve svém sídle na Manhattanu.





Vybudovala kosmetické impérium, o které se stará její rodina. Synové Leonard i Ronald se zapojili do podnikání už za matčina života. Jejich děti ve firmě rovněž působí na různých pozicích.





Po celou kariéru soupeřila především s Charlesem Revsonem a jeho značkou Revlon Empire a vítězila.





Měla vlivné zákaznice, mezi které patřila například i kontroverzní Wallis Simpsonová, kvůli které se britský následník vzdal před válkou vzdal trůnu.





Skutečně hluboké přátelství ji poutalo s monackou kněžnou Grace.



Později svou obchodní strategii založila na tehdy naprosto nevšedních marketingových praktikách. Dostala jste v poslední době ke svému nákupu malý dárek jako pozornost? Ona byla první, kdo na tuto převratnou strategii přístupu k zákaznicím vsadil.

To ona poslala do boje o nové ctitelky miniaturní vzorečky produktů zatavené do polštářků. A její vzkaz všem obchodníkům je dodnes dostatečně výmluvný: „Jestliže neprodáváte, není špatný produkt, ale vy.“

Oč tvrdší obchodnice, tím přívětivější byla Estée Lauder k ženám a jejich křehkému sebevědomí. Udělala všechno pro to, aby postavila na nohy každou ženu, která si nepřipadá přitažlivá. „Krása je postoj,“ tvrdila. „Stačí se rozhodnout být krásná a budete. Staňte se osobou, se kterou byste se sama chtěla potkat.“

Dvě svatby stačí

Díky tomu, co všechno dokázala, byla sebevědomá. Mnohé muže tím odrazovala, našli se však i tací, kterým její chování imponovalo. Podnikatel s prádlem Joseph H. Lauter, později Lauder, byl jedním z nich a svou lásku si vzal dokonce dvakrát. První svatba byla v roce 1930, po devíti letech a prvním synovi přišel rozvod.

Jenže o tři roky později šli oba k oltáři znovu a záhy se narodil další chlapec. Na druhý pokus se manželství povedlo. Jako by pro soukromý život Estée Lauder platilo to samé, co říkala o svém podnikání. „Když jsem si myslela, že nemohu dál, přinutila jsem se pokračovat. Můj úspěch je založený na vytrvalosti. Ne na štěstí.“