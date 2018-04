Esemesky komplikují komunikaci mezi pohlavími

Z ložnice do kuchyně

Obávám se, že není daleko doba, kdy i na to rande budeme chodit s laptopy. Pohodlně se usadíme v útulné kavárničce a namísto žhavých slůvek a pohledů si budeme přes stůl vyměňovat e-maily.

Není to tak dlouho, kdy si mi jedna klientka posteskla, že dostala od manžela esemesku s textem: "Tak co, jak jsi na tom, přijdeš za mnou?" Tu textovku jí posílal z ložnice do kuchyně.

Platí-li v mnoha případech tvrzení o dobrém sluhovi a špatném pánu, pak to pro textové zprávy a elektronickou poštu bude platit minimálně dvojnásob.

Pro věcné předávání informací a operativní domluvu jde o prostředky jistě téměř nedocenitelné. Pro osobnější komunikaci však naopak mnohdy dost zhoubné. Tedy alespoň tam, kde v ní nebrání přílišná vzdálenost.

Bude-li jeden z nás kdesi u protinožců a druhý doma za humny, pak si můžeme alespoň občas za přijatelnou cenu na dálku "popovídat".

Daný typ komunikace bude však vždy v mnohém ochuzený, především v tom, čemu se říká extralingvistické aspekty řeči. Chybí tón řeči, artikulace, ale i gesta a mimika.

Na jednu stranu nemůžeme jeden druhého napadat za to, jak se tváří, na druhou však pouhá slova ponechávají možná až příliš prostoru pro fantazie a jejich svévolné dotváření.

Do toho všeho ještě vstupují i zákonité mezipohlavní rozdíly. Běžný muž dává přednost spíše komunikaci věcné, hlavním cílem je předání potřebných informací.

Emoce versus věcnost

Ženy jsou naopak vnímavější vůči tomu, co jim daná forma komunikace neposkytuje. Tedy gestům, mimice, tónu hlasu, ale i dotekům atp. Čím méně podobných signálů dostávají, tím větší vzniká potřeba si je konstruovat.

Často však dochází spíše ke komunikačním šumům. "Co on měl vlastně na mysli, když tam přičinil na závěr toho ‚smajlíka'? Měl to být milý úsměv, jako že na mne myslí? Nebo ironie, sarkasmus, či dokonce výsměch?"

Už by snad bylo opravdu načase, aby nějaká firma vrhla na trh mobily a e-mailové programy, které by umožňovaly komunikaci pouze s bytostmi téhož pohlaví. Myslím si, že by šly dost na dračku.

Nejen proto, že by pak nemohly být zneužívány jako poslíci mimomanželských vztahů, ale i proto, že bychom si tak asi ušetřili spoustu zbytečného trápení při pokusech o interpretaci sdělovaného.