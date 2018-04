Erotika a parfém

První pravidlo: Méně znamená více - to platí hlavně u dámských parfémů. Pro úspěšné svádění doporučuji parfémem pouze lehce postříkat vlasy. Při pohybech vašich vlasů pak parfém letmo zavoní a to stačí, navíc muži milují vůni na vlasech.

Pokud však vůni nosíte již déle, váš čich si na ni zvykne a už ji necítíte, potom dejte na radu okolí, zda nejste moc převoněné. Výrazné vůně, které se od vás linou, můžou být spíš odrazující. Hodně lidí také dělá chybu, že se nastříká těsně před schůzkou, ale to sexy většinou není a navíc je to příliš okaté. Naopak počkejte, až se na vás parfém usadí, a když se k dotyčnému nakloníte a parfém krátce zavoní, jako byste nechala spadnout jen jedno ramínko svého oblečení, pak je to erotické a muž toho bude chtít odkrývat víc...

Druhé pravidlo: Přirozenost, přirozenost. Muži přijímají lépe přirozenou vůni od chemické, na rozdíl od žen. Spíše jim voní ženy, které voní typicky čistým ženským pižmem, než ženy s orientálním silným parfémem. Podle vědeckých výzkumů v období ženské periody mužům ženy dokonce voní více, což se může zdát až nepochopitelné. Dbejte proto při výběru parfému na to, aby obsahoval co nejpřirozenější složky vůně, vyhněte se příliš výrazným, kořeněným, orientálním nebo přeslazeným tónům.

Ještě jeden tip na závěr: Jedna ze známých složek, která bývá pro muže obecně přitažlivá, je vanilka. Nesmí ji být však hodně a také nesmí být smíchána ve svém základu s dalšími sladkými tóny. Pokud k ní přidáte složku ovoce nebo květiny, může se z ní lehce stát hutná, přeslazená vůně, kterou muž neocení. Ale dobře použitá vanilka ve střízlivém poměru, např. s jantarem a ylang-ylang v základu, může být pro muže velmi smyslná.