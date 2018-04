Navštívily jsme erotický veletrh: souložení i žehlení

BOHATÁ FOTOGALERIE

Největší a podle očekávání ryze chlapský hrozen visí očima na plazmě, kde se odehrává porno 3D. Hned vedle se tvoří další pánský nával, protože tu zrovna své fotografie podepisuje blonďatá pornohvězda Vittoria Risi. Koukáme po sobě, kdo že to je. Ani jedna ji neznáme. Ale pánové se s ní o sto šest fotí pro domácí portfolia, takže musíme uznat, že tahle evidentně přešívaná krasavice bude asi v pornu slavná. Nic pro nás.

erotický veletrh - Od 11. do 14. listopadu

se v Praze konal 16. ročník mezinárodního veletrhu erotické kultury Erotica Sex 2010 - Vstupné 299 Kč (250 Kč na mistrovství ČR v souložení) - Letošní novinkou byl Sex Combat - mistrovství ČR v sexu. Úkolem každé ze čtyř uchazeček o titul bylo přivést k orgasmu co největší počet mužů. Každý z nich obdržel za ejakulaci 500 Kč. Podmínkou účasti byla plnoletost a testy HIV.

Raději se přesouváme mezi sexy prádlo a oblečky, kde je pusto a prázdno. Holky samotné sem totiž zřejmě nechodí. Pokud na erotickém veletrhu potkáte ženy, tak buď polonahé hostesky a účinkující, prodavačky, anebo (a nebylo jich zas tak málo) dívky v pánském doprovodu.

Rarita mezi všemi, solitérka v letech, poctivě v publiku sleduje celou lesboshow. Když dáma vydrží i talk show s tváří veletrhu, poněkud otřepanou Dolly Buster, bez ověření předpokládáme, že slyší i vidí.

Na samotné pornolegendě jsou nejvtipnější pořadatelé, kteří ji našemu fotografovi zakazují fotit z blízka. Asi aby se neprozradil její skutečný věk...

Na lesboshow s názvem Pobřežní hlídka se vydrží dokoukat jen Hanka, nejmladší z nás. Je zvědavá, co že se vyklube ze záňadří hypervnadných dívek, které po sobě stříkají z dětských vodních pistolek. "Byly to nafukovací balonky," vysvětlí později nám, netrpělivým, které jdeme mezitím hledat, odkud že se ozývá jásavé: "My stříkáme!"

Jestli napřed nevěříme vlastním uším, posléze už ani svým očím. Ocitáme se totiž v sále s pódiem, na kterém právě probíhá Sex combat - mistrovství Česka v souložení. Lidská ubohost tu pozbyla hranic. Před zírajícími diváky (zřídka divačkami) tu na jedné dívce "pracuje" několik mužů zároveň a vzadu za nimi už hbité slečny tuží penisy dalších kadetů.

Tvrdé to moc nebylo

Úkolem soutěžící, která má všeho plné všechno, je uspokojit co nejvíce mužů, k čemuž všechny povzbuzuje moderátorka. Vyzývá pány z publika, aby se zapojili, pohotově sleduje výkony, hlasitě se raduje za evidentně vyčerpané soutěžící, na tabuli zapisuje čárky, které tu ale bohužel neznamenají to samé, co na pivním tácku.

Je nám té soutěžící slečny líto. Má před sebou ještě dlouhou šichtu a za sebou už (anebo teprve?) 14 čárek. Svůj úděl si ale vybrala dobrovolně a pokud jí úspěch nezkazí gynekologické potíže, snad by z něj mohla mít i radost.

"Doufejme, že světový rekord tu žádná nepřekoná. Bylo by smutné, kdyby měla mít Česká republika zápis v Guinessově knize rekordů zrovna v téhle disciplíně," komentuje tragikomickou situaci kolegyně Veronika. "Jak by to bylo příznačné," neodpustí si jízlivou a vůbec ne vlasteneckou poznámku Pavla, nejstarší z nás.

Nejsme žádné puritánky, které by si u tvrdého porna zakrývaly oči a s pištěním utíkaly, ale tohle - tedy alespoň v případě pánů - tvrdé zrovna moc není. Snaha jim sice upřít nejde, ale výsledek většinou připomíná spíš fyzikální pokus, jak třením přesvědčit pudink, aby se stal rohlíkem.

Invalidé, důchodci a pornohvězdy... - veletrh Erotica Sex 2010, Výstaviště Praha (12.11.2010)

"A odkud jste vy? Zpovídá moderátorka dalšího muže. Ale když začíná soutěžící vzdychat, pohotově přiskotačí s mikrofonem. "A takhle si umí užívat holky z Moravy. A já jsem taky z Moravy." To už máme my holky z Čech fakt dost.

Mezitím se někam vypařil fotograf a zrovna ve chvíli, kdy chceme, aby nám vyfotil i nějaké sexy prádlo. Pak ho zahlídneme s objektivem pár centimetrů před vyšpuleným zadečkem jedné hostesky. "To ale fotíš do své soukromé sbírky, ne do článku," upozorní ho Pavla a táhne do oddělení svůdných šňůrek. "Nevidíš toho pána na vozíčku, jak na tu slečnu koukal? Já fotím sociální dokument," brání se rádoby vtipně fotograf Dalibor. Ale přece jen jde fotit z jeho pohledu "nudné" oblečky.

Kolegyně Veronika se zas zapovídala u fotoateliéru, kde jistý umělec za dva tisíce včetně nalíčení a stylingu nabízí nafocení krásných fotek. Tak krásné se nám tedy nezdají. Po chvíli se dotyčný sympaťák přiznává, že je vlastně striptér, což už dělá třináct let, ale kamarádi mu řekli, že má talent, a tak začal i fotit. "Možná, kdyby tu bylo fotoateliérů víc a mezi nimi nějaká fakt solidní nabídka, šla bych do toho," uvažuje nahlas Veronika.

Čekaly jsme víc

Hanku jsme zastihly v investigativní formě u stánku s erotickými žvýkačkami Sexlets. Její zájem je upřímný a tak přesvědčivý, že jednu žvýkačku, která prý zvýší libido mužům i ženám, vyfasuje domů. Nám už se takový kousek nepodaří a odcházíme zklamaně jen s letáčkem.

A vůbec jsme docela rozčarované, že se u stánků nerozdává víc vzorků s olejíčky, parfémů s pižmem, různé druhy kondomů, lubrikantů. Nic se tu nedozvíme ani o novém trendu porna pro ženy. "A přitom ve světě to teď děsně frčí," diví se Hanka.

Shodujeme se, že nás z nabídky baví jen kondomy z přírodního latexu, "fucking machines", nebo-li nejrůznější stroje, jako třeba rotoped, u kterého si kromě nudného hubnutí ještě užijete své chvíle štěstí. Snad. Konečně je vidíme naživo, protože jinak je známe jen z filmů a v sexshopech se běžně neprodávají.

Kolegyni Pavlu na chvíli zaujme i stánek s napařovacími žehličkami. Dotěrně vyzvídá, co že je na nich erotického. "Majitel nám tu postavil stánek, že prý je to tu dobré," dozví se docela prozaickou odpověď a je zřejmě první a pravděpodobně také poslední, kdo se tu zastavil a ocenil bravurní ukázku žehlení.

A jestli půjdeme příště? Když, tak bez partnerů, protože veletrh pro páry nenabízí kromě slevy na vibrátory nic, co není k dostání v sexshopech nebo na internetu.

Za vstupné bychom však příště čekaly víc než jen jedno křídlo Průmyslového paláce na pražském Výstavišti. Nehledě na to, že na mistrovství republiky v souložení se platilo zvlášť. Ale možná, kdyby nebyla nouze o peníze, vyrazily bychom s partou kamarádek na večerní pánskou stripshow pro dámy a zároveň se koukly po různých sexy hadřících. Pár bychom jich vyzkoušely a třeba i něco koupily. Taková sexy dámská jízda. Jako legrace, proč ne.