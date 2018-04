Epileptici potřebují naši pomoc

Co je to epilepsie? • mezi příčiny patří úrazy hlavy, stavy po zánětech nebo operacích v oblasti mozku, často se příčinu zjistit nepodaří • jde o poruchu mozku projevující se záchvaty • při záchvatu abnormální výboje nervových buněk naruší normální činnost mozku • alespoň jednou v životě prodělá záchvat epilepsie osm procent lidí • záchvaty se dají dělit na malé - takzvaný "petit mal" - a velké - "grand mal". Při velkém záchvatu nemocný upadá do bezvědomí, má silné křeče, pěnu u úst a mnohdy se i pomočí. Po záchvatu je zmatený, nezřídka usne a na záchvat si nepamatuje • u dětí je častý malý záchvat, při kterém dítě ztrácí kontakt s okolím, k malému záchvatu patří pocit brnění, bolesti, zrakové, čichové nebo sluchové halucinace