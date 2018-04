Epidemie příušnic skončila. Způsobila ji zkažená vakcína?

Epidemie příušnic zasáhla Moravskoslezský kraj a některá další místa Moravy a východních Čech na začátku léta. Ohroženi byli zejména mladí muži. Ministerstvo zdravotnictví okamžitě nechalo vyrobit pro kraje tisíce vakcín. - více zde

"Minulý týden jsme ještě požádali výrobce o dalších osm tisíc dávek. Je to kvůli poptávce, kterou evidovaly naše úřady. Do krajů, kde epidemie nehrozila, jsme dodali po pěti stech kusech," řekl iDNES.cz hlavní hygienik Michal Vít.

Vít tvrdí, že počet infikovaných se výrazně snížil. "Podle posledních výsledků, které máme k dispozici, jsme už za epidemií," sdělil.

Virus, který příušnice vyvolává, způsobuje nejčastěji otoky slinných žláz před ušima. Nemoc se ale může rovnou projevit v podobě zánětu mozkových blan, slinivky břišní, vaječníků nebo varlat. Onemocnění tak může u mužů vést až k poškození spermatu a tím i k neplodnosti.

Poslední velká epidemie příušnic byla v letech 2004 a 2005 zaznamenána ve Velké Británii. Tehdy onemocnělo přes 56 tisíc lidí. Takový rozsah u nás ale podle lékařů nehrozil.

Chyba mohla být ve skladování vakcín

Odborníci nyní zjišťují, co vlnu příušnic v části České republiky způsobilo. "To je samozřejmě první věc, která nás zajímá. Musíme ale projít karty všech nemocných. Vyšetřování tak bude trvat až do konce září," vysvětlil Vít.

Podle hlavního hygienika je vyloučena možnost, že by rozšíření nemoci způsobila špatná vakcína, kterou jsou děti od konce osmdesátých let očkovány. Ta totiž prochází "rukama" Státního úřadu pro kontrolu léčiv. Vinu ale může nést špatný způsob skladování účinné látky.

"Vakcína se musí skladovat při teplotě minus deset až dvacet stupňů Celsia. Teplotní řetězec mohl být někde přerušen. Látka putuje od výrobce přes distributora až k lékaři. Po dvaceti letech se to ale bude těžko zjišťovat," sdělil Vít.

"Přerušení teplotního řetězce" je ale jedna z nejvíce pravděpodobných variant. "Vakcína tehdy byla zavážena do celé republiky. Kraje, ve kterých epidemie proběhla, patří k těm odlehlejším. Proto se právě domníváme, že byl řetězec přerušen," dodal Vít.