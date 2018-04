Expres encyklopedie mateřství aneb život s dětmi od 0 do 15 let

Ne že bychom zapomněly na tatínky, ale rozhodly jsme se tento speciál věnovat jen ženám. Důvodů je víc. Jednak si maminky dělají s dětmi mnohem více starostí a postrádají schopnost tatínků spoustu problémů vyřešit tím, že si jich nevšímají. Takže to bývají právě maminky, které studují výsledky výzkumů ohledně ortopedických bot, očkování, zdravých židlí k psacímu stolu a podobně.

Rodičovství by dokázalo naplnit celé police knih, proto jsme na to šly jinak a rozhodly se z každého pětiletého období vybrat překážky, o které se nejčastěji zakopává, i radosti, na které se můžete těšit.

Bezkonkurenčně nejturbulentnější období. Za prvních pět let se dítě naučí prakticky všechny fyzické dovednosti, které má dospělý, a rodičům to okoření růstem zubů, obdobím tříletého vzteku, obdobím "Proč?" a dalšími testy naší odolnosti. Zároveň jsou tou dobou děti nejroztomilejší.

Počáteční stadium mateřství opřádá spousta mýtů. Například ten, že ihned po porodu zaplaví matku láska k dítěti a pocit intenzivního štěstí. Kdo to tak má, tomu gratulujeme, ale kdo ne, měl by si uvědomit, že je to v pořádku. Hormony štěstí se přihlásí později nebo tak slabě, že je přes spánkový deficit neuslyšíte, a je důležité se kvůli tomu nehroutit.

Milníky a pády

Matky tří a více dětí vědí, že spoustu starostí si člověk ušetří tím, že si je nedělá. Přesné přibírání na váze podle tabulek, správný nástup pevné stravy, první kroky – to všechno jsou věci, které se dítě od dítěte liší. Přehnané kontrolování, jestli právě to vaše "zraje" podle příručky, vás jedině znervózní.

Například chodit začíná každé dítě jindy a jinak. Mezi devíti a třinácti měsíci to zvládne skoro každé. Ať už předtím lezlo, nebo tuto fázi přeskočilo. Pak už jen zabezpečte v bytě okna, skříňky a schody. Vyplatí se i preventivně zjistit, kde máte nejbližší pohotovost. Začíná adrenalinové období.

Mokrý trénink

Do školky musí nastupovat dítě, které spí i po obědě bez plenky, a to je tak jediný termín, který opravdu musíte dodržet. Jinak je na vás, jestli se pustíte do Bezplenkové komunikační metody, nebo si počkáte, až bude dítěti samotnému nepříjemné pobývat ve špinavých a mokrých plenkách.

Oblíbený mýtus, že od nástupu do školky je dítě v jednom kuse nemocné, také neplatí pro všechny. Někomu to naopak pomůže posílit imunitu.

Čekají vás dva z nejzásadnějších zlomů – nástup dítěte do školy a některé pak přechod na osmileté gymnázium. Chod rodiny se od těch okamžiků začne řídit jinými pravidly. Z dítěte se stane samostatnější jednotka, která už nepotřebuje permanentní dohled.

Život dítěte, a s ním i celé rodiny, se začne řídit podle školního kalendáře. Je to natolik zásadní zlom, že se ho spousta z nás právě i proto snaží oddálit odkladem školní docházky. Jenže zatímco jednomu dítěti rok navíc ve školce může pomoci dozrát, jinému dětství pěkně znechutí. Pokud váháte, co je pro dítě správné, je dobré dát na úsudek třetí (ničím nezatížené) strany, která je vidí trochu jinak než citově zaangažovaná matka.

Aktivní máma

Není nic horšího než pozorovat nezdravě vyhlížející dítě, jehož bílý obličej a černé kruhy pod očima připomínají Festera z Addamsovy rodiny. Když musí dítě vstávat denně v pět, aby ještě před školou stihlo trénink, a ze školní jídelny odbíhá nenajezené, aby zvládlo zase ten odpolední, a k tomu mu po večerech rodiče platí privátního učitele angličtiny, je jisté, že takovou zátěž dlouhodobě nezvládne.

Kroužky, především ty sportovní, mají své opodstatnění, je ale nesmysl, aby jich mělo dítě každý den několik, pět dnů v týdnu a víkendy trávilo na utkáních. A na tomto názoru si trvejte, i kdyby všechny matky ve vašem okolí tvrdily, že dítě se nikdy nesmí nudit.

Malý hospodář

Nástup do školy je ideální příležitostí, jak začít učit dítě hospodařit. Pokud nepotřebuje peníze na dopravu, drtivou většinu výdajů máte stále pod kontrolou a peníze, které dostane v podobě kapesného, jsou jen pro jeho potřebu.

Záleží pouze na vás, jakou částku potomkovi budete dávat, v mnoha rodinách se osvědčilo odstupňovat výši podle třídy. V prvním roce týdenní kapesné deset korun, v druhé dvacet... Co si za to dítě koupí, je na něm, zakročit byste měla jen v případech zneužití (absence školní docházky, nákup cigaret...).

Módní peklo

Zatímco v první třídě si většina dětí bez odmlouvání oblékne cokoliv, v druhé tahle "poslušnost" začne drhnout a ve třetí až na pár výjimek vkus matek potomci bojkotují. Pokud nechcete každé ráno trávit hádkou na téma módní trendy, berte je na nákupy s sebou. Zakazujte jen věci ohrožující zdraví – v létě kožich, v zimě kraťasy.

Dítě se vám bude měnit před očima. Kluci se vytáhnou do výšky, dívkám se vyrýsuje pas, nabydou boky a prsa. Potýkat se budete s jejich náladovostí. A hlavně počítejte s tím, že vy, rodiče, ničemu nerozumíte, nemáte žádné pochopení, prostě jste nemožní. V případě puberťáků vám lze popřát jediné – přežijte to!

Puberta je namáhavé období pro obě strany. Děti mají pocit, že jim rodiče nerozumějí. Rodiče mají pro změnu za to, že místo jejich dcery/syna se jim doma zjevil náladový Marťan, s kterým se nejde na ničem domluvit. Obrňte se trpělivostí a berte tenhle věk jako vysokou školu asertivity. Navíc se připravte na to, že s dětmi budete muset řešit i citlivé otázky kolem pohlavního dozrávání a prvních opravdových lásek.

Křehké sebevědomí

Po desátém roce života se začne tělo zásadně měnit. Roste, prodlužují se hlavně dlouhé kosti. Díky tomu mají dospívající problémy s koordinací a působí nemotorně. Oproti dřívějšku se rychleji unaví.

Kluci rostou hlavně do výšky, jsou samá ruka, samá noha. Dívky začnou přibírat na váze a až poté se vytáhnou do výšky, vyrýsuje se jim pas, narostou jim prsa a získají ženskou postavu. Řada z nich tyhle změny bedlivě sleduje a řeší, jak vypadají ony a jak jejich kamarádky. Povzbuďte je, že i ony se dočkají té správné postavy.

Dozrávají i pohlavní orgány. Dívky kolem dvanáctého třináctého roku mají první menstruaci, u chlapců se objevují noční poluce. O těchto věcech s dětmi mluvte otevřeně, ať mají od počátku pocit, že se nemusí stydět se vám svěřit.

Důležitá je i diplomacie. Pokud budete synovu poluci řešit před celou rodinou u snídaně nebo si dělat legraci z jeho mutování, vystavíte si mezi sebou zeď bytelnější, než byla ta berlínská. Navíc dáte pořádnou ránu jeho sebevědomí. To samé platí i pro vaši dceru.

První lásky

Z vašeho dítěte se stává dospělý a hledá si své místo ve světě, razí vlastní názory, postoje, ujasňuje si, kým chce být. Vy u něj máte oslabenou autoritu. Je to další období vzdoru proti rodičům. Chce začít rozhodovat o životě samo. A mnohdy má samotné ze svých pocitů v hlavě guláš. Berte to jako holý fakt, jinak byste z jeho poznámek, natažených obličejů a odsekávání museli zešedivět.