Zapomínám na to, že jsem těhotná, říká Emily Bluntová

Dcerka se prý na sourozence zpočátku vůbec netěšila. „Začíná se s tou představou smiřovat. Nejprve to vůbec nepřijala. Když jsem to poprvé nadhodila, nesetkalo se toto téma s úspěchem. Ale teď už si myslím, že je nadšená a těší se,“ svěřila třiatřicetiletá hvězda v britském televizním pořadu This Morning.

Bluntová však přiznává, že ani ona sama neprožívá druhou graviditu tak intenzivně jako tu první. „Je to fajn. Teď tolik nepracuji. Práce mám méně a věnuji se jí už jen pár dnů v měsíci. Je to úplně jiné, než když jsem byla těhotná poprvé. Všechno jsem strašně sledovala a neustále jsem se na těhotenství zaměřovala. S Hazel už na to nemám tolik času. Je to jiné,“ sdělila.

„Během prvního těhotenství jsem hodně spala. Na to teď není čas. Také jsem se věnovala józe a měla spoustu zájmů, ale nyní se starám o naši malou Hazel,“ doplnila Bluntová.

Emily zároveň přiznala, že pokud by se v budoucnu ještě zadařilo, nebránili by se s manželem ještě dalšímu dítěti. „Oba jsme z velkých rodin, takže to je něco, co chceme,“ prohlásila herečka už dva roky po svatbě.

Herečku prý mateřství naprosto změnilo a je úžasné. „Vím, že to říká každý. Všichni říkají: Je to ta nejlepší věc na světě! Je to božské,“ prohlásila Bluntová.

Emily během tiskové konference řeší problém s vysokými podpatky: