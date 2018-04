Tuším, co alkoholička prožívá, říká Emília Vášáryová

O snímku s názvem Eva Nová režiséra Marko Škopa se mluví jako o nejlepším slovenském filmu poslední doby. Do českých kin jde 24. března.

Emília Vášáryová nehraje ženu alkoholičku poprvé. První takovou roli dostala už v šestadvaceti letech. Aby pochopila a dobře zahrála, co prožívá žena závislá na alkoholu a lécích, nepotřebovala navštívit žádnou léčebnu. Ve svém okolí častokrát viděla, co alkohol s lidmi dělá.

„Měla jsem kamarádku, její otec se oběsil kvůli závislosti, ona byla profesorka matematiky a fyziky a pila taky. Pomáhala jsem jí, když spadla na úplné dno, ve chvíli, kdy na gymnáziu zpronevěřila peníze, které vybrala od dětí na výlet. Měla muže alkoholika, geologa, a když se vrátila z léčení, do půl roku ji zastřelil. Zabil ji,“ vzpomíná slovenská herečka.

„Znaly jsme se odmalička, kolikrát u nás doma jako dítě přespala, protože se u nich děly strašné věci a ona přísahala, že nikdy v životě po alkoholu nesáhne. Jmenovala se Helenka, často na ni myslím a při natáčení ještě více.“

Čtěte v pondělí Velký rozhovor s Emílií Vášáryovou čtěte v příloze MF DNES OnaDnes.

Film Eva Nová nemilosrdně ukazuje, jak alkohol negativně ovlivní celý život člověka. Poznamená všechny vztahy v rodině, připraví o práci a hlavní hrdinku i o krásu. Emília Vášáryová je ve snímku často a v poměrně dlouhých a detailních záběrech vidět jako naprostá troska. “Je to strašné, ale beru to s humorem, režisér mě na to připravil,“ odpovídá se smíchem hlavní hrdinka nového filmu, jak se s tím vyrovnávala.

Sama se při sledování filmu v jednom okamžiku rozplakala. Podobně jako řada diváků v kině.

„Asi to není jen naše záležitost, těžké věci se synem zažívá spousta žen, stejně jako se jich hodně muselo vypořádávat s alkoholismem. Scénář prošel různými změnami, chystal se opravdu dlouho a podařilo se, že má v sobě cosi univerzálního. Jsem šťastná a moc ráda, že jsem se na to dala, protože málokdy člověk dostane takovou příležitost,“ vzpomíná na natáčení filmu.