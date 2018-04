Nejpřitažlivější ženou je podle časopisu Esquire Emilia Clarkeová

Jako Daenerys Targaryen ve Hře o trůny je Clarkeová blond, takže na snímcích v časopisu Esquire, pro který pózovala nahá na posteli, nevypadá jako ve své dosud nejslavnější roli.

Podle časopisu si titul nejpřitažlivější ženy zaslouží, protože v sobě spojuje řadu protikladů: sladkost s tvrdostí, emoce s chladnokrevností. Může tak hrát královnu i holčičku, dominu i kamarádku.

„Ve Hře o trůny je nezapomenutelná a byla jednoznačnou volbou číslo jedna pro lidi z Esquiru, jejich přátele a rodiny,“ řekla editorka časopisu Lisa Hintelmannová.

Clarkeová přitom původně neměla vůbec ve Hře o trůny hrát. Nahradila jinou britskou herečku Tamzin Merchantovou. Důvod přeobsazení tvůrci nezveřejnili.

Emilia Clarkeová v časopisu Esquire

Větší filmové nabídky se jí dosud spíš vyhýbaly. Zahrála si v nejnovějším Terminátorovi a příští rok půjde do kin drama Me Before You, kde hraje hlavní roli.



Souhlasíte, že je Emilia Clarkeová nejpřitažlivější ženou současnosti?

