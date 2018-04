Emilia Clarke: V Hollywoodu se potýkáme s rasismem i sexismem

„Cítím se trošku naivně, když říkám, že se vlastně potýkám s rasismem. Uvědomujete si každý den, že to existuje, že je to holý fakt. Ale pak vám najednou dojde, že se to týká i vás. A já si říkám, proboha, je to tady úplně všude,“ svěřila se hvězda seriálu Hra o trůny magazínu Rolling Stone.

„Prostě se najednou vzbudíte a dojde vám, že s vámi zacházejí příšerně jenom proto, že máte na hrudníku jeden pár kulatých prsou. Koukají se na ženy odlišně a já si říkám, to se jako vážně v dnešní době ještě může dít?“ pokračovala původem britská herečka.



Zpočátku se příliš nezaměřovala na to, jak se k ní chovají producenti nebo režiséři. Nevnímala rozdíly, které jsou mezi muži a ženami. Nyní si ale všímá, že je s muži zacházeno lépe. Jsou lépe finančně ohodnocení a jednají s nimi jako v bavlnce. U hereček tomu tak podle Emilie není.

„Nejsem jediná herečka, která se nebojí o tomhle mluvit. Nejsem jediná, kdo to vidí. Je to tak zřejmé. Přitom čím jsem pro ně podřadnější? Že mám řasenku a prsa? Mám stejně vysoké IQ jako oni,“ rozčílila se.

„Jsem ale ráda za role, které se mi dostávají a popravdě, mohla bych na tom být hůř,“ dodala.



Emilia si zahrála ve snímcích jako Než jsem tě poznala, Terminátor Genisys nebo také v oblíbeném seriálu Hra o trůny: