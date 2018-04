Elton John vyměnil drogy za sladkosti

"Sladkosti a koláčky jsou nyní mojí novou závislostí," prozradil sedmapadesátiletý zpěvák, který se již čtrnáct let nedotkl alkoholu a drog.

"Můj život je teď báječný. Je super pamatovat si věci ze včerejška a mít čistou hlavu. Už čtrnáct let abstinuji s drogami i alkoholem a hodlám pokračovat," tvrdí Elton John, ale přiznává, že v poslední době propadl jídlu.

"Mojí drogou je právě teď jídlo. Až příliš často zaměstnávám cukráře a pekaře, což mě stálo osm kilo navíc," řekl zpěvák a s úsměvem dodal, že ačkoliv hubne, nikdy nebude vypadat jako Mick Jagger.

"On má prostě tak vychrtlé tělo. Nikdy se do takového kondice nedostanu," povzdychl si Elton, který se snaží nějaké to kilo dostat dolů právě před Vánocemi, neboť během svátků se v konzumaci sladkostí nehodlá nijak omezovat.

"Rok je dost dlouhý na to, aby se člověk mohl trápit dietou někdy jindy. Narozeniny, oslavy, a především Vánoce, jsou pro mě spojené s dobrým jídlem a nehodlám to měnit," zdůraznil Elton John.