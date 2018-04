Kvůli strachu z rakoviny jsem se změnila, říká modelka Macphersonová

„Myslela jsem, že mám rakovinu. Právě jsem v Británii natáčela pořad Británie a Irsko hledají topmodelku, takže jsem nemohla zajít za svým doktorem a opravdu jsem zpanikařila,“ řekla modelka.

Na výsledky biopsie čekala čtyři týdny, hrozně se bála a byla stále vystresovaná.

„Měla jsem štěstí. Byl to fibroadenom (nezhoubná nádorová změna postihující koncové části vývodů v některém z lalůčku prsní žlázy), ale bylo to pro mě velké varování. Ponořila jsem se do svého nitra a uvědomila si, že jsem možná brala špatné vitaminy a minerály, nesprávně jedla a byla příliš ve stresu,“ prohlásila Macphersonová pro list Daily Mail.

Australská kráska totiž spala většinou jen tři až čtyři hodiny denně a kvůli práci neustále létala mezi Londýnem, Austrálií, New Yorkem a Los Angeles.

„Kolem deváté, desáté hodiny večer jsem uložila kluky do postele a pracovala až do dvou do rána, protože to byl jediný čas, kdy byl klid. Pak jsem vstala v šest hodin. Dělala jsem to tak celá léta. Myslela jsem, že jsem neuvěřitelně produktivní. První věc, kterou jsem každé ráno dostala do těla, bylo espresso, abych se nastartovala,“ prozradila.

Elle Macphersonová (New York, 3. prosince 2014)

Kombinace nedostatku spánku a stravy se spoustou červeného masa a mléčných výrobků, ale s nedostatkem zeleniny, vedla k únavě, bolesti v kloubech a nevyváženému trávení. Výživový expert jí řekl, že její strava byla příliš kyselá. Modelka se rozhodla, že to musí změnit.

„Začala jsem více spát, piju hodně vody, jím méně červeného masa, přidala jsem více ovoce a zeleniny a během několika týdnů jsem se cítila jako úplně jiný člověk,“ prozradila.