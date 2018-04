Úsměv, láska, mladší rtěnka a další triky, jak vypadat mladší

Navzdory tisícileté oblibě elixírů mládí a hledání různých pramenů věčného života nikdo z nás netouží žít navěky. Ale zcela bezpochyby bychom rádi dlouho vypadali dobře. Přestože máme ve třiceti ke svému vzhledu tisíc připomínek, ve čtyřiceti bychom ho brali bez námitek a v padesáti bychom za něj i zaplatili (a někteří i platí).

Elixír mládí Čas nic nevrátí, ale jsou suroviny, které se objevují v omlazovacích nápojích už od dob starých Egypťanů přes mnichy utajené v horách po babky kořenářky. Naštěstí žádné žabí oči ani ptačí drápky... BORŮVKY - mají největší obsah antioxidantů ze všech druhů čerstvého ovoce. Díky tomu chrání buňky vašeho těla před škodlivými vlivy. ŽENŠEN - slavný kořen tvarem připomínající člověka ma - zvyšuje činnost mozku, snižuje je únavu a regeneruje organismus. mus. ČESNEK - zlepšuje paměť, působí protizánětlivě, čistí krev, povzbuzuje vitalitu, snižuje krevní tlak a hladinu cholesterolu. KURKUMA - K zvaná indický šafrán zv působí jako antiseptikum, které ja eré omlazuje a rozjasňuje pleť. o e pleť GINKGO BILOBA - neboli jinan dvoulaločný rozšiřuje cévy a zlepšuje prokrvení organismu, takže kudy teče, tudy omlazuje.

Prubířským kamenem toho, jak dobře vedeme válku s časem, bývají rodinné sešlosti po letech nebo třídní srazy z různých vzdělávacích ústavů. Nikdo nechce, aby si ho bývalí spolužáci spletli s profesorkou matematiky, jakkoliv byla oblíbená a ve školních letech obývala erotické představy všech svých svěřenců.

Hned na úvod bych ráda vyloučila z tohoto článku plastickou chirurgii. Nic proti zákrokům, díky kterým se pak cítíte lépe a jste šťastnější, ale je to poslední řešení, většinou nevratné a existuje spousta věcí, které můžete udělat předtím, než zaplatíte desetitisíce za opravy matky přírody.

Co můžete udělat hned

Vzpomínáte na otravné dloubání mezi lopatky, kterým se nás rodiče v dětství pokoušeli přimět, abychom se pořádně narovnali? Tak to je rada číslo jedna. Člověk, který se drží zpříma, signalizuje zdraví a dobrou formu, ergo vypadá mladší. Nahrbená záda nepřidávají léta jen očividným puberťákům, kteří by zase dali nevím co za to, aby vypadali o pár let starší.

Druhý instantní omlazovač je úsměv. Funguje lépe než facelift a mladý milenec zároveň. Nemluvě o tom, že je to výrazně levnější a nehrozí vám pooperační potíže ani nevyhnutelný rozchod.

Co můžete udělat do zítra

Kupte si mladší rtěnku. To není žádný zvláštní druh, spíš barva. Jestli jste doteď dávala přednost rudé nebo hnědé barvě, zkuste světle růžovou nebo takzvanou nahou barvu. To je ta, která není na rtech skoro vidět, jenom je o odstín či dva ztmaví.

Pokud si zvýrazňujete obočí tužkou nebo stíny, uberte na intenzitě. Dramatické obočí nechte dramatickým umělkyním ve výkonu služby.

Vyměňte kulaté výstřihy za ty do V. Kulatý výstřih má totiž mrcha stejný tvar jako vrásky na krku a jen je zdůrazňuje. Véčko naopak odvádí zrak pozorovatele opticky vzhůru. A tam už čeká omlazující rtěnka, jemné obočí a úsměv.

Nakonec prožeňte strojem času i svůj parfém. Na večer a slavnostní příležitosti si nechte ten, který jste celoživotním hledáním pasovala na nejlepšího kamaráda, ale na denní nošení zkuste některou z nových svěžích vůní. Jedna kosmetická firma si na to nechala udělat průzkum a zjistila, že ženy vonící po růžovém grepu připadají lidem až o šest let mladší. Můžeme s tím nesouhlasit, ale proč to nevyzkoušet?

Co zvládnete do týdne

Živá voda není výmysl z pohádek ani obsese kosmetických firem, které by dnes bez slova hydratace zřejmě zkrachovaly. Voda totiž vážně omlazuje, ale i v původní podobě. Když vypijete alespoň dva, lépe však tři litry denně, budete lépe trávit, budete mít napjatější pleť, méně vrásek, nebude vás bolet hlava a zmizí otravné otoky z různých částí těla.

A až splasknete a budete moci bez traumat čelit rannímu pohledu na svou tvář v zrcadle u kadeřnice (všichni víme, že turban na hlavě nikomu krásy ani mládí nepřidá), objednejte se na omlazující účes.

Nikdo přesně neví, co to je, ale začneme tím, co to není. Natupírovaná a prolakovaná helma, ze které by klidně mohla koukat na špejli cedulka Babička. Tmavá barva, která je jednak očividně umělá a za druhé zvýrazňuje na obličeji všechny projevy věku. A není to ani diblíkovský rozcuch okopírovaný ze stránek časopisu Bravo a "oživený" několika rozvernými prameny v barvách mimo přírodní spektrum.

Co naopak funguje, to musíte vyzkoušet sama. Většinou je to polodlouhý nebo kratší účes z prosvětlených vlasů, s volným střihem, ve kterém se vlasy mohou hýbat. Jste-li tmavý typ, jako Marie Rottrová, pak je to pro vás teplá čokoládová barva v několika odstínech.

Jestli jste celý život nosila ježka, nebo vlasy pod zadek, nemusíte na sobě páchat dramatické změny. Žádná pravidla typu "Po padesátce se dlouhé vlasy nehodí" neplatí. Platí jen to, že mrtvě ležící dlouhé vlasy a prořídlý ježek vám zbytečně přidávají na věku.

Mazat, spát a cvičit

Nás jako malé otravovali věčným "narovnej se" a my přidáváme ještě "namaž se". A sice krémem s ochranným faktorem aspoň 15 (to je to slavné SPF). Sluneční záření dávno není, co bývalo, a argumenty o tom, že v dětství jsme se váleli nonstop u rybníka a mazali se maximálně bahnem, neplatí. Jedna složka slunečních paprsků (UVB) vás může spálit do barvy novorozeného selete a druhá (UVA) vám zlomyslně přidělává vrásky a pigmentové skvrny.

Jestli chcete důkaz, podívejte se na kůži na spodní straně paže nad loktem - je hladší než všude jinde a pigmentové skvrny kromě mateřských znamének na ní taky nenajdete. Takže ten, kdo chce vypadat mladší, by si měl celoročně kupovat denní krém aspoň s patnáctkou a na dovolené u vody nebo na horách přitvrdit na třicítku až padesátku. I přesto dostane vaše kůže lehký nádech opálení, který vypadá zdravě a mladě.

Další závazek, který umazává roky, je spát aspoň sedm až osm hodin denně. Do určitého věku je zábavné podívat se na sebe ráno do zrcadla a pogratulovat si ke vzhledu hříšníka, který má za sebou pamětihodnou noc. Ale přijde chvíle, nebo několik chvil, kdy se váš obličej se všemi kruhy, otoky a zmačkaninami začne vracet do původní podoby až k polednímu, posléze odpoledne a pak už nikdy. C´est la vie. Užili jsme si, teď je čas vyměnit v oboru noční zábavy kvantitu za kvalitu a jít si dřív lehnout. Aspoň občas.

Když už jsme tak trochu u pití, které s přehnaným nočním životem souvisí, jdeme na jídlo: každý člověk, který vypadá mladší, než je, je bez výjimky štíhlý. Nedá se nic dělat, je to tak. Takže máte-li za cíl vypadat mladě, smiřte se se zdravým jídlem a zamávejte na rozloučenou fastfoodu a dortíčkům - není to zas tak hrozné. Zapomeňte i na konzervy a polotovary, chemie v nich obsažená z vás udělá indiánskou babičku předčasně a zbytečně. Omezte nebo úplně vyřaďte jednoduché cukry a bílou mouku. A nahraďte je sportem.

Místo čokolády odpoledne na kole, to zní jako první kapitola z příručky Nuda a šeď ve středním věku, ale vy přece máte cíl, který za to stojí. Sport nejen pomáhá zhubnout, ale také výrazně změní způsob, jak se hýbete, a dojem mladšího člověka vzniká právě z toho, jak vstává a sedá si (bez výkřiků "Koleno!" nebo "Houser!"), jak chodí, jak se drží a že bez problému a infarktu doběhne tramvaj. Nebo do ní svižně vystoupá, což není u starších typů tramvají se schody o výšce přerostlého foxteriéra žádná selanka.

Kdy to začne být legrace?

Takže jste se narovnala, usmíváte se, i když se vám nechce, a z hlavy počítáte, na kolik vás ten mladý vzhled přijde v krémech, líčidlech a kadeřnicích? Moje chyba, možná jsem měla začít tím nejdůležitějším - mladě vypadá ten, kdo se životem baví.

Směje se proto, že má důvod, tančí, když se mu chce, a spí, když je unavený. Dobře se o sebe stará, protože se má rád, a jí to, co mu chutná bez toho, že by si z těla dělal na důchod odpadkový koš. A taky už zjistil, že procházky, kolo, plavání nebo třeba golf dovedou vyrobit lepší náladu spolehlivěji a beztrestněji než odpoledne v cukrárně.

Nejlépe celou tuhle disciplínu Jak vypadat mladá/ý ovládají lidé, které jejich vzhled živí. Třeba taková Meryl Streep - zdálo by se, že spí v kyslíkovém stanu a místo jídla konzumuje ženšen s aloe vera po lopatách. Ve skutečnosti je jednak požehnaná dobrou genetickou výbavou a jednak se o sebe opravdu dobře stará. Díky tomu také byla zřejmě první ženou v nejpovrchnějším průmyslu na světě, která dostává hlavní role i ve věku dost vzdáleném padesátce (letos oslavila 63. narozeniny).

Marie Rottrová, zpěvačka (70) - dáma každým coulem se už léta nemění. Vsadila na nadčasovou eleganci a ta spolu s ní nestárne. Má plnoštíhlou postavu, krásně se nese a určitě jí má pořád kdo nosit plnou náruč aster. Meryl Streep, herečka (63) - Díky kratšímu účesu, jemnému líčení, dobré postavě a umírněně romantickému stylu oblékání se už roky nemění a nevyhýbají se jí role pohybové (Mama Mia), ani svlékací (Trochu se to komplikuje).

Když jsem si naopak v nedávném retrozáchvatu hledala na Youtube, jak dnes vypadají hrdinové seriálu Beverly Hills 90210, z čerstvé čtyřicátnice Jennie Garth (postava Kelly) mi spadla brada. Nevydařená plastika, navíc spáchaná v neskutečně mladém věku, jí úplně změnila rysy. To samé se stalo Tori Spelling a paradoxně nejlépe stárne představitelka šprtky Gabriely, která ke svému štěstí nepodlehla dojmu, že co poklesne o půl centimetru, je potřeba rozříznout a popošít výš.

Zadarmo a ihned

Nakonec jsem si nechala jeden recept na mladší vzhled, který funguje ihned, je zadarmo a působí na dva lidi zároveň. Zamilujte se. Láska účinkuje na pleť lépe než nejdražší krém, na chuť k jídlu lépe než dietní pilule a úsměv po ní budete mít tak široký, že nebýt uší, odklopí se vám hlava. Když se takhle rozsvícená vydáte na třídní sraz, budou vás mít za spolužačku i v případě, že jste ve skutečnosti ta profesorka matematiky.