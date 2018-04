Hvězdou u Diora za půl roku? Jde to, hlaste se

Každý týden vybíráme z přihlášených dívek jednu, která se stává dívkou týdne, získává dárkový balíček a zároveň možnost postoupit do semifinále soutěže. Minulý týden nejvíce zaujala sedmnáctiletá Tereza z Prahy. Následuje tak osmnáctiletou Lucii z Brna.

Soutěž Schwarzkopf Elite Model Look hledá dívky a mladé dámy, které touží po kariéře modelky. Hlavními kritérii je výška nad 170 cm a věk mezi 13 a 22 lety. Přihlásit se lze prostřednictvím facebookových stránek soutěže či přijít na některý z 14 castingů, které proběhnou do 11. dubna ve velkých městech po celé republice.

Pokud víte ve svém okolí o vhodné adeptce, neváhejte a přihlaste ji. Pokud se vaše favoritka dostane do finále a modelingová agentura s ní podepíše smlouvu, vy získáte finanční odměnu ve výši 10 000 korun za její objevení.

Klasická krása není vůbec podmínkou, dobrá modelka ani krásná být nemusí, jak dokazuje pohled na současná přehlídková mola. Hlavní devizou je charisma, zajímavá, fotogenická tvář i univerzálnost. Velký nos, pihy či rovnátka nejsou vůbec na škodu, v současném modelingu dokonce mohou představovat velkou přednost.

Cesta na titulní stránky může být dlouhá

Kariéra modelky může být s pomocí dobré agentury rychlá i dlouhotrvající zároveň. Důležité je být připravená a zároveň se objevit ve správný čas na správném místě.

Zářivým příkladem může být Denisa Dvořáková. Ta se na popud své maminky zúčastnila náboru nových modelek v květnu roku 2005 na pražském Chodově, již v září téhož roku se poprvé objevila na přehlídce Prada v Miláně a hned na to předváděla nové kolekce v Paříži u Diora, Chanel a Chloé.

"Umíme dostat modelku na obálku časopisu poměrně rychle, důležité je udržet se a vydržet alespoň šest přehlídkových sezon," říká Saša Jány, ředitel české pobočky Elite Models. "Titulka otevře dveře, ale sama o sobě nestačí."

S ohledem na věk a školní povinnosti dívek bývá raketový nástup po vzoru Dvořákové výjimkou. Dobře vybraná agentura se zajímá nejen o vzhled svých svěřenkyň, ale také o jejích vzdělání.

"Dbáme na to, aby dívky sladily svůj pracovní program se školou. Doporučujeme dělat modeling při studiu jen na částečný úvazek a až po maturitě do toho jít naplno. Ale je důležité nepromeškat šanci hned v začátku a nečekat se začátkem kariéry až po maturitě."

Zajímavá tvář a potřebné míry nestačí

Dostat se mezi skutečnou modelingovou špičku nevyžaduje pouze požadované míry a zajímavou tvář, ale také jazykové dovednosti a především být dokonale připravená čelit velké konkurenci. Tomu všemu se dá naučit právě v agentuře, kde se o dívky starají odborníci, učí je se o sebe starat i zvládat stresové situace, kterých je ve světě módy více než dost.

"My, jako dobrá agentura, umíme otevřít modelce ty správné dveře. Umíme ji dostat do Chanel, Diora, Vuittona, ale jakmile tam vstoupí, už je sama za sebe. A taková šance se neopakuje," vysvětluje Jány, jehož agentura zastupuje skutečná esa mezi modelkami.

Zuzana Kopuncová

Zatímco Denisa Dvořáková se mohla modelingu věnovat okamžitě, jiné dívky musely počkat a nejprve dokončit střední školu. Karo Mrozková, která dnes předvádí pro Chanel, Armaniho, Dolce&Gabbana či Lanvin, začala s modelingem v září 2009 jako finalistka Elite Model Look. Na výrazný úspěch si ale počkala celé dva roky. Po tu dobu studovala a připravovala se na vrcholový modeling, jemuž se nyní věnuje.

Stejné zkušenosti má i Zuzana Kopuncová. "Kariéru odstartovala jako jedna ze tří vítězek Elite Model Look SR v roce 2005," říká booker Martin Gonda, který se o Zuzanu stará.

"Modelingu se věnovala při studiu střední školy, první výrazný úspěch byl editorial pro řecké vydání časopisu Vogue." To přišlo v roce 2007 a od té doby se Zuzana nezastavila, její kariéra i po sedmi letech stále úspěšně pokračuje.

Vrcholový modeling, tedy přehlídky haute couture či luxusní konfekce, není pro každého. Jsou modelky, které mají skvělou kariéru a vydělávají velké peníze, aniž by se na přehlídkovém mole objevily.

"Stává se, že modelky, které dělají prestižní přehlídky v New Yorku nebo Paříži, vydělávají méně než ty, co tam nikdy nebyly," potvrzuje ředitel modelingové agentury Elite.

K úspěšné kariéře je potřeba výborné zázemí a agentura. "Odmítáme spoustu zakázek pro naše modelky. Bereme jen to, co je dobré, co modelku posune dál. Je spousta průměrných agentur, které v honbě za rychlým ziskem zlikvidují modelce kariéru a směrují ji špatně. Proto je výběr agentury velmi důležitý," uzavírá Saša Jány.