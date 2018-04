Čtenářky v soutěži modelek jasně bodují. Nejvíce zaujala Lucie

Každý týden vybírala odborná porota z došlých přihlášek slečnu, která se poté stala Dívkou týdne. Odnesla si dárkový balíček od partnerů soutěže s vlasovou kosmetikou Schwarzkoft, pleťovými přípravky Bioderma a kulmou na vlasy ze speciální kolekce Rowenta for Elite Model a zároveň šanci na automatický postup do semifinále.

Minulý týden, kdy byla známa osmá dívka týdne, jsme spustili hlasování čtenářů. Vybírali jste svou favoritku, která by podle vás měla automaticky postoupit do semifinále modelingové soutěže. A teď je rozhodnuto.

Svými hlasy čtenáři poslali do semifinále největší modelingové soutěže osmnáctiletou a 176 cm vysokou brunetku Lucii K z Brněnska. Lucie však není jedinou, které se v dalším kole objeví. Agentura Elite si vybrala dalších pět našich čtenářek! "Jsme velmi spokojeni s úrovní přihlášených dívek. Jasným důkazem je i to, že vedle Lucie, kterou si vybrali čtenáři OnaDnes.cz, postupuje do červnového semifinále ještě dalších pět dívek,“ říká Saša Jány, ředitel pražské Elite.

Spolu s Lucií se v červnovém semifinále objeví také Tereza z Prahy, Tereza z Hodonína, Marie z Hradce Králové, Renata z Prahy a Natálie z Jablonce nad Nisou.

Soutěž Elite Model Look v minulosti objevila pro módní svět takové supermodelky jako Cindy Crawfordovou, Lindu Evangelista, Gisele Bündchenovou, Alessandru Ambrosio či modelku a herečku Diane Krugerovou, proslulou rolí Heleny ve velkofilmu Trója.

Ani Česky se ve světové konkurenci neztratily. V loňském světovém finále se na druhém místě umístila Lenka Hanáková. Navázala na úspěch Michaely Kociánové, Hany Jiříčkové, Karolíny Mrozkové, Lindy Vojtové a světové vítězky z roku 2006 Denisy Dvořákové.