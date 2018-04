Elektronickou knížku mohou mít i děti

Asi každý rodič zná situaci, kdy jeho dítě dostane vysokou horečku, kašle, nemůže jíst ani pít, v horším případě i zvrací.

Taková situace je pro celou rodinu stresující. Rodiče vyhledají dětského lékaře, ten jejich potomka vyšetří, předepíše léky a poradí, jak o malého pacienta pečovat.

Po příchodu domů ale rodiče zjistí, že si nemohou vybavit veškeré rady a pokyny lékaře - a stres narůstá.

A tehdy by jim mohla pomoci elektronická zdravotní knížka. Jen by se připojili k internetu, zadali PIN a přečetli si, co doktor před několika okamžiky zapsal.

Pokračujme dál. Nemocné dítě se v noci vzbudí a pláče, že ho bolí ucho. Vystrašení rodiče s ním hned ráno jedou na ORL ambulanci v nemocnici, kde se jich specialista ptá: Kdy a kým bylo dítě vyšetřeno? Jaké léky mu byly předepsány?

Je to sotva pár hodin, co se vrátili od praktika a předepsané léky si samozřejmě nestačili zapamatovat. A dokonce si ani nemohou vybavit všechny nemoci, které už má jejich dítě za sebou. Řešení? Opět elektronická zdravotní knížka.

Takových situací je spousta. Může se například stát, že se dítě zraní kdesi na škole v přírodě nebo při fotbalovém turnaji a místo rodičů je s ním pak u lékaře třeba učitel. I tehdy může elektronická zdravotní knížka sehrát velice důležitou roli.

Jaké jsou její výhody a jak si ji zřídit? - čtěte ZDE

Jsou data uložená v systému v bezpečí. - čtěte ZDE