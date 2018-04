Přestat kouřit s elektronickou cigaretou není lehké

Když se zhruba před pěti lety objevily první elektronické cigarety, mělo jít především o pomůcku pro ty, kdo chtějí postupně s cigaretami skončit úplně. Dnes je prodejci nabízejí zejména jako náhražku, která neškodí zdraví ani neobtěžuje okolí kouřem.

Podle Evy Králíkové z poradny pro odvykání kouření při pražské Všeobecné fakultní nemocnici platí, že pokud někdo zamění klasické cigarety za elektronické, jeho zdraví to může prospět. Tekutina v elektronické cigaretě obsahuje kromě přídatných látek pouze nikotin, který vyvolává závislost, není však rakovinotvorný.

Nicméně Světová zdravotnická organizace doporučuje kontrolu nad prodejem elektronických cigaret, neboť podle ní nebyly schváleny jako bezpečné. A to přesto, že i experti nižší nebezpečnost ve srovnání s klasickými cigaretami potvrzují. V Česku nikdo náplně nekontroluje, jen samotné cigarety, ale u nich Česká obchodní inspekce zkoumá jen bezpečnost například z hlediska vzniku požáru.

Vyplatí se přejít na elektronickou cigaretu? Na kolik vyjde kuřáka, který potřebuje krabičku s dvacítkou cigaret denně, přechod na elektronickou cigaretu? Krabička cigaret denně po 70 korunách - 2 100 korun měsíčně, zhruba 25 tisíc korun ročně. Kvalitní elektronická cigareta ve střední cenové kvalitě:

- cena 1 200 korun, včetně pěti startovacích patron, přičemž jedna odpovídá jedné krabičce

- náhradní patrony 250 korun/5 kusů, na měsíc jich kuřák potřebuje šest, za patrony tak měsíčně dá 2 100 korun

- na patrony, které se dají znovu plnit (od 120 korun za 10 ml, což vydrží zhruba týden). Měsíčně tedy necelých 500 korun. Z toho vyplývá, že člověk ušetří, když sice investuje do dražších cigaret, ale kupuje si levnější patrony (dají se znovu plnit). Pozor ale nedají se dát do všech cigaret.

"Navíc není prokázaná účinnost při odvykání. Zkusila ji u nás již dobrá třetina kuřáků, ale jen asi pět procent si ji koupilo opakovaně. Většinou pacienti říkají, že je to drahá hračka, kterou brzy zahodí, protože odnaučit se kouřit jim stejně nepomohla," popisuje Eva Králíková.

Ušetříte? Moc ne

Prodejci elektronických cigaret rovněž argumentují tím, že díky nim kuřáci ušetří velké peníze. Jenže to platí jen v případě některých výrobků. Největší úsporu kuřák zaznamená, pokud díky elektronické cigaretě sníží množství přijímaného nikotinu či nakonec úplně přestane.

Ministr zdravotnictví Luboš Heger navíc uvažuje o tom, že by jejich používání nechal zakázat tam, kde se nesmějí kouřit ani cigarety klasické. A to navzdory tomu, že tento výrobek nikoho něčím jako pasivní kouření neohrožuje, protože z elekronických cigaret se uvolňuje pouze pára, kterou kuřák vdechne, nikoli kouř, který uniká i do okolí. "Tisíce chemikálií jako cigaretový kouř rozhodně obsahovat nebude, budou to řádově desítky látek, navíc ani ne nutně toxických," porovnává lékařka Králíková.

Ministerstvo ostatně uvažovaný zákaz zdůvodňuje jinak. "Elektronická cigareta může v některých lidech vyvolávat například pocity bažení po nikotinu a její používání může mít negativní dopad na vnímání a budoucí návyky například u dětí," prohlásil s odvoláním na část odborníků mluvčí ministerstva Vlastimil Sršeň.

Kde si elektronicky nezakouříte

Jsou dokonce země, jako je třeba Belgie, Švýcarsko, Dánsko či Japonsko, kde jsou elektronické cigarety zakázány úplně, prodávat se nesmějí ani v Kanadě. Případně se smějí prodávat pouze ty s minimálním obsahem nikotinu jako ve Francii nebo úplně bez něj, což je případ Švédska.

Ve Finsku a mnoha dalších zemích je zase berou jako pomůcku při odvykání kouření a jsou pouze na předpis. Zdůvodněním je často právě obsah nikotinu, který je považován za jed. Bez potíží se přitom smějí prodávat i používat například v USA či ve Velké Británii.

Zpěvačka Marta Kubišová si nedávno pochvalovala kouření elektronické cigarety v letadle, záleží však na konkrétní letecké společnosti. Některé, jako třeba Lufthansa, British Airways či ČSA, už ji zakázaly, toleruje je například nízkonákladovka easyJet a elektronicky kouřit se smí rovněž ve vozech Českých drah.

O zákazu či omezení elektronických cigaret se poslední dobou mluví také v Německu, a to zejména kvůli potravinářskému propylenglykolu, který je obsažen v nikotinových náplních. Propylenglykol se běžně používá k výrobě umělé mlhy na diskotékách nebo jako zvlhčovadlo v medicíně, kosmetice, potravinách, zubních pastách, ústních vodách a tabákových výrobcích.

Jinými slovy, je to chemikálie. Nicméně taková, jakých jsou kolem nás stovky, a to i v jídle, čemuž se někteří lidé snaží vyhnout.

Propylenglykol může vyvolat kožní alergii a je toxický - má vliv na nervový systém, ale pouze ve skutečně vysokých dávkách, kdy může způsobit selhání ledvin. Tyto komplikace se objevují zejména při podávání léků, jež látku obsahují. Je však pravda, že nejsou známy účinky dlouhodobého inhalování roztoku, který propylenglykol obsahuje.