Elegantní kovový lesk

V dávných dobách se zpracovávaly nejdříve kovy, jako je zlato, stříbro, měď a cín. Bez cínového nádobí by se neobešla žádná zámecká kuchyně v českých zemích, zlacené a stříbřené zdobení zase bylo výsadou ložnic. Později přišlo na řadu i železo, ocel, litina a olovo. Dnes je kovový tón našich interiérů designová lahůdka současných nábytkářů.

Kovové maličkosti

Nejčastěji je kov běžnou součástí našich kuchyní a koupelen. Na výběr jsou matné nebo lesklé povrchy slitin kovu, pochromované nerezem nebo hliníkem. Kov je zkrátka jedničkou. Asi málokdo z nás by místo něj volil plast, možná by se s tímto materiálem dalo porovnat jedině dřevo. Ale jsou věci, u nichž je kovový lesk samozřejmostí. Jsou to ty milé drobnosti, které bereme do rukou několikrát denně.

Části svítidel, madel, úchytek, do interiéru patří i podnožky židlí, laviček, stolků, výjimkou nejsou ani solitérní kousky nábytku, elegantním kovovým doplňkem interiéru je třeba také němý sluha na oděvy, kovový věšák na oblečení, kovové lampy, držáky sprch, dávkovače mýdla. Může to být i kovový stojan na deštníky, zrcadlo nebo taková maličkost, jako je kovový stojan na víno. To všechno tvoří atmosféru příjemného domova, mnohdy až s nádechem romantiky, kterou dotváří kovový lesk nádobí.



Kovový nábytek

Kov rozhodně nezklame v žádné části bytu. Za každých okolností působí moderně, je odolný a pevný, dobře se kombinuje s dalšími materiály, jako je například dřevo, textil, výplet nebo i sklo. Je nenáročný na údržbu a velmi elegantní.

Kovový nábytek má svou duši, svoje kouzlo a hodí se do nejrůznějších interiérů, ať už moderních, tak může být vhodným doplňkem v romantické části interiéru.

Tvary kovového nábytku by měly být co nejjednodušší, kov sám je totiž natolik zdobný, že už nepotřebuje další ozdoby a už vůbec se k němu nehodí ostré tvary a hrany. Oblé tvary k němu patří nejlépe. Ať už jde o postele, gauče nebo křesla. Kov je ceněn pro svoji variabilitu, odolnost i snadnou údržbu. K přednostem kovového nábytku v našich domácnostech patří stoprocentní kvalita a neotřelý design, originalita, výjimečnost.

Výhodou kovu je i dobrá trvanlivost a velká nosnost. Jeho funkčnost a pevnost už pak jenom dotváří plejádu výhod tohoto typu nábytku.



Jak studený je kovový nábytek

Kov jako materiál studený je, ale to, aby z něj v interiéru nečišel studený severák, řeší například čalounění, které nejenže zateplí tento materiál, ale současně podtrhne jeho eleganci a noblesu i lesk. Čalounění područek a opěrek, stejně tak jako polštáře a čalouněné matrace, vykouzlí výjimečný a současně praktický a originální kousek nábytku.

Designové kousky dobře tvarovaného a sladěného kovového nábytku jsou v interiéru jako svěží vánek. Jednou z výhod kovového nábytku je i ta skutečnost, že lze jeho jednotlivé kusy dobře a jednoduše stylově sladit. Třeba současné kuchyně jsou toho důkazem. Návrháři používají k výrobě stolů a židlí materiály stylově odpovídající kuchyňské lince a dalších doplňků, jako jsou dřez, pokovené pracovní plochy nebo police.

Dřezy se vyrábějí jednak z ušlechtilé oceli nebo z pochromovaného niklu. I tady jsou dvě možnosti, buď vybrat dřez s leskem, nebo matný. Trendem současných moderních kuchyní je nábytek v kovovém technostylu. Interiér tak velmi vhodně doplňují i lednice v kovovém lesku, ať jednoduché nebo americké, úchyty trub a mikrovlnek, které zvlášť hezky vynikají na černém pozadí.

Domovem kovového lesku jsou i koupelny

Kov kam se podíváme. A výrobky, které jsou jaksi samozřejmě z kovu, jako jsou baterie nebo profily sprchových koutů, mohou ještě doladit umyvadla, toalety, nábytek a bidety. A kdo chce ještě umocnit kovový vzhled svojí koupelny, těm designéři doporučují zvolit metalickou dlažbu, má totiž na povrchu místo glazury vrstvu kovu.

Koupelnovým hitem jsou v současné době nerezová umyvadla, i přesto, že bychom nerez čekali především v kuchyni. I tady kovový lesk nejlépe vynikne v kombinaci s černou nebo šedou.

Kov každopádně nezklame v žádné části bytu. Za každých okolností působí moderně, je odolný a pevný, dobře se kombinuje s dalšími materiály, jako je například dřevo, textil, výplet, nebo i sklo a je velmi elegantní.

Kovový tón ložnic

Přece jenom kov je v ložnici materiál, který právě tady musíme dokonale sladit s barvami malby, záclon, podlah a doplňků. Je dominantní, proto vytvoření sladěného interiéru vyžaduje vytříbený vkus.

Když si vybíráme kovovou postel, pak je dobré se podívat na zdobné prvky. Měly by být dokonale opracovány, oblé tvary dodávají na eleganci a jsou důkazem fortelného ručního zpracování.

Masivní ručně kovaná postel by měla vážit asi osmdesát kilogramů a určitě by neměla být příliš levná. To by svědčilo o tom, že je to odbytá sériová výroba, nikoli ruční práce, která má k designovému nábytku hodně daleko. Při výběru může pomoci i takový ukazatel, jakým je záruční lhůta, po kterou prodejce nebo výrobce poskytuje záruku na postel. Jsou výrobci, kteří poskytují i vyšší záruku než jen zákonem dané dva roky. Pět a dokonce až deset let záruky za kvalitu poskytují ty nejrenomovanější výrobci.

Kovové postele můžeme klidně označit jako nadčasový nábytek, a to v každé době. I naše babičky přece spaly v postelích s kovovými rámy, jejichž čela byla umě tvarována šikovnými kováři, mnohdy to byly až umělecké práce. Vzhledem k univerzálnosti materiálu budou jistě vhodné i pro naše potomky. Kov ve všech svých podobách je věčný materiál.