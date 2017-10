Návrhářka Vivienne Westwoodová se nesprchuje a zachraňuje planetu

Kdo by od nepřehlédnutelné britské návrhářky očekával, že si bude užívat klidného stáří, šeredně by se spletl. Tato svérázná dáma se na stará kolena pustila do boje za udržitelnost a šetrný životní styl. V nové kampani organizace PETA vyzývá, aby lidé méně plýtvali vodou, například tím, že si nebudou dávat dlouhé sprchy. A nabádá, aby se nesprchovali tak často.

Tajemství vitality Vivienne Westwoodové se prý ukrývá v tom, že se myje pouze jednou týdně. Tím ovšem její šetření vodou zdaleka nekončí. Připustila, že se koupe až poté, co její manžel vyleze z vany. „Nejsem zvyklá se doma sprchovat. V ranním spěchu se jen trochu opláchnu a do vany zásadně chodím až po Andreasovi,“ prohlásila návrhářka s narážkou na svého chotě, Andrease Kronthalera, který je také módní designér.

Ač to pro spoustu lidí může být prazvláštní představa, odborníci dávají v podstatě návrhářce za pravdu. Podle nich každodenní mytí skutečně organismu ani pokožce neprospívá.

Vedle přehnané hygieny si návrhářka vzala na mušku i konzumaci masa. Ona sama je vegetariánka. A nejen proto, že živočišná výroba je jedním z největších znečišťovatelů planety, ale také proto, že spotřebovává enormní množství vody. Například na jedno kila hovězího masa je to přes 15 tisíc litrů.