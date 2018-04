Efekt tabákové reklamy je sporný

Střet zájmů mezi výrobci cigaret a lékaři, kteří varují před zdravotními riziky kouření, se projevil, když minulý týden vláda schválila návrh novely zákona o reklamě. Podle direktiv EU je v ní i zákaz tabákové reklamy. Výrobci se však domnívají, že by poslanci neměli návrh schvalovat, protože by to národnímu hospodářství přineslo ročně ztrátu dvě až tři miliardy korun."Je to oblíbený mýtus tabákového průmyslu. Peníze se neztratí: tři ze čtyř kuřáků, tedy ti, kteří by si přáli přestat kouřit, ale vzhledem k nikotinové závislosti nemohou, by jistě vyjmenovali zboží, které by si s chutí koupili, kdyby nemuseli utrácet za cigarety," poznamenala lékařka.Zdůraznila, že cigarety jsou jediným spotřebním zbožím, které, používáno k účelu, k němuž bylo vyrobeno, způsobuje smrt celé polovině svých konzumentů. Za současné rozšíření kuřáctví podle ní může fakt, že škodlivost cigaret byla odhalena pozdě. "Jen ve 20. století zabily cigarety více lidí než obě světové války dohromady - asi 100 miliónů osob," uvedla s tím, že svoboda podnikání tabákového průmyslu stojí lidské životy.Výrazný vliv na kuřáctví má podle Králíkové právě reklama. "V pražské studii z roku 1995 z 3500 dětí kouřilo 63 procent ty cigarety, na které právě byla nejmasívnější kampaň, i když byly dražší, než nejprodávanější značka. V podobné americké studii to bylo dokonce 85 procent dotázaných. Potvrzuje to, že reklama na tabák neznamená volbu značky, ale začátek kuřáctví," vysvětlila.Podle zjištění Střediska empirických výzkumů v ČR podporuje zákaz reklamy na tabákové výrobky těsná většina lidí (54 procent). Zhruba dvě třetiny Čechů si však myslí, že zákaz reklamy na cigarety by kouření výrazně neomezil.