Efekt George Clooneyho: nezávislé ženy chtějí starší a přitažlivé muže

Úspěšný muž ve středním věku je na výsluní své kariéry, má několik bankovních účtů, dům s bazénem a zlatého retrívra. Co víc by si mohl přát? Snad jen příjemnou a zejména mladou spolujezdkyni do svého nového vozu.

Požadavky na tuto kandidátku nejsou příliš náročné: stačí, aby jí bylo kolem dvaceti, měla sexy postavu, vlasy až po zadek a tuny obdivu a pochopení pro svého úžasného partnera. Představit si tuto "dokonalou" přítelkyni je velmi jednoduché, protože touhy mužů ve středním věku se příliš neliší.

O jakého ideálního partnera by však šlo v případě úspěšné ženy? Zajímala by se také o pohledné mladíky, nebo by se její požadavky zcela odlišovaly? Nedávná studie nabízí překvapivé odpovědi.

Zajíček, nebo starý vlk?

Výzkum, který byl zveřejněn v magazínu LiveScience, zkoumal 3 770 mužů a žen s ohledem na jejich preference v oblasti milostného života. Mimo jiné se také zaměřil na jejich finanční situaci či nezávislost ve vztahu k výběru budoucího partnera.

Studie přinesla až paradoxní výsledky. "Muži s větším příjmem si vybírají mladší partnerky, ženy s vyšším příjmem mají zase zájem o starší muže," komentuje odhalení výzkumu jeho vedoucí, doktorka Fhionna Mooreová.

Úspěšné, nezávislé, sebevědomé

Podle autorů studie to ale neznamená, že by se nezávislé ženy u svých potenciálních partnerů neohlížely na vzhled. Ten pro ně hraje důležitou úlohu stejně jako například smysl pro humor. Nezávislé a úspěšné ženy však mladíci příliš nepřitahují.

"Předchozí výzkumy naznačovaly, že s vyšším příjmem by se ženy v tomto směru mohly začít podobat mužům a také se obklopit podstatně mladšími partnery. Tato studie nás však vyvedla z omylu. Úspěšné ženy chtějí starší a přitažlivé muže. Finanční nezávislost totiž zvyšuje jejich sebevědomí a dává jím více volnosti při výběru partnera bez ohledu na společenské představy. Starší, přitažliví a úspěšní muži tak u nich jednoznačně vítězí," dodává doktorka Mooreová.

Mléko na bradě

K vysvětlení těchto zdánlivě překvapivých zjištění však vědeckou perspektivu nepotřebujeme. Stačí se nad tím zamyslet z čistě praktického hlediska. Úspěšná žena tráví celý den v práci a potřebuje partnera, který by se dokázal postarat ani ne tak o ni, ale především sám o sebe.

Mladý student může být sice sexy, ale na praní jeho prádla už jaksi nezbývá čas. Starší muž ví, co chce od života, své zkušenosti navíc dokáže zúročit v mnoha rozmanitých oblastech. Ačkoli je možné, že jeho strniště bude plné stříbrných šedin, pořád je to lepší, než kdyby mu teklo mléko po bradě.

Mateřské instinkty

"Jen jednou jsem si našla mladého milence a tato zkušenost mě opravdu proškolila," přiznává Anna, devětatřicetiletá ředitelka prosperující společnosti. "Nikdy jsem nezažila vášnivější sex. Prvních několik týdnů jsme skoro nespali..."

Idylka ale skončila ve chvíli, kdy si nový partner začal k ní do bytu zvát své kamarády. "Denně jsem zakopávala o jeho krabice, stůl byl neustále ulepený od marmelády, jeho oblečení se válelo po zemi," vzpomíná úspěšná manažerka. "Když jsem pak náš rádoby vážný rozhovor zahájila slovy: Ještě jednou to uděláš, tak si mě nepřej, došlo mi, že na výchovu dalšího dítěte už nemám energii ani čas..."