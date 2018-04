Jahodový jogurt se barví vysušeným hmyzem. Věděli jste to?

Většina lidí o tom samozřejmě nemá ani tušení. Další důkaz, že mnohdy jíme potraviny, o jejichž přesném složení víme hodně málo.

Pro košenilu se taky používá označení E120. Jenže to by už někteří zákazníci zbystřili. Z písmene E na etiketách se stal jeden z největších potravinových strašáků. I když mnohdy neoprávněně. Některá éčka jsou přírodního původu a nemají s chemickými deriváty nic společného. Jen tu značku.

"Ale můžeme říci, že jsou skupiny éček, u kterých bychom se měli mít na pozoru. Určitě bych chtěl jmenovat umělá barviva, sladidla a konzervanty. To jsou látky, u kterých se možné nežádoucí účinky objevují nejčastěji," řekl iDNES.cz Rudolf Náprstek, předseda sdružení Zdravá potravina.

Na webu sdružení emulgatory.cz je seznam všech používaných i zakázaných éček. A nechybí ani obrázky výrobků, v nichž jsou obsaženy. Někdy jsou i tam, kde byste je rozhodně nečekali. Třeba ve zmiňovaných jogurtech.

Stačí si vybavit třeba reklamu, která ukazuje, jak do čerstvého mléka padají obrovské jahody (samozřejmě bez brouků). Nebo reklamu, podle které je jogurt tak hustý, že v něm stojí lžička.

Červec se přidává do salámů i cukrovinek

Podle Náprstka to přesně zapadá do reklamních triků, které o kvalitě jogurtů nevypovídají prakticky nic. "Jenom to, že ho výrobce dodatečně zahustil," poznamenal Náprstek.

Košenila nebo-li E120 se nepřidává jen do jogurtů, ale taky do některých cukrovinek, želé, žvýkaček, džemů, paštik, salámů, nápojů nebo pomazánek. Na internetových stránkách sdružení Zdravá potravina jsou desítky příkladů.

"Košenila má karmínovou, tedy sytě červenou barvu, takže se používá u výrobků, které mají mít tyto odstíny," řekl Rudolf Náprstek.

Získává se extrakcí z vysušených těl samiček zmiňovaného hmyzu, který žije na opunciích v Peru, na Kanárských ostrovech i jinde. Košenilu je často potřeba konzervovat benzoanem sodným (E211) a karmín je přečištěné barvivo vyrobené z košenily.

I když jde o přírodní látku, podle sdružení není zcela bez rizika. Například u citlivých lidí může košenila způsobovat alergické reakce. "Často je označována za příčinu dětské hyperaktivity," upozorňuje sdružení na svých stránkách a přidává další možná nebezpečí: astma, kopřivka, senná rýma...

Dietoložka Karolína Hlavatá, poradkyně iniciativy "Vím, co jím a piju" vidí v použití košenily snahu výrobců nahradit syntetické látky přirozenými produkty. "Jde o velmi dlouho používané barvivo známé již Mayům a Aztékům. V potravinách nahrazuje dříve užívaná syntetická azobarviva," řekla iDNES.cz Hlavatá.

Připomněla, že všechna éčka jsou před schválením dlouhodobě a podrobně testována. "Maximální povolené množství přídatné látky v potravinách je stokrát nižší než stále ještě bezpečné množství zjištěné při testování," konstatuje Hlavatá.

Případné nežádoucí účinky, jako zmiňovaná hyperaktivita u dětí nebo vyrážky, se podle ní mohou projevit v případě nadměrné a příliš časté konzumace potravin, které obsahují přídatné látky. "Příkladem je neumírněné pití barvených sladkých nápojů nebo pojídání velkého množství cukrovinek u dětí," upozornila.

Raději kupte bílý jogurt a přidejte jahody

Jako prevenci doporučuje Hlavatá vyhnout se některým typům potravin. "Jde zejména o levné výrobky, ve kterých je kvalita až na posledním místě a pro snížení ceny a dosažení přijatelné chuti a vzhledu je nutné použít řadu přídatných látek - navíc ve velkém množství."

Podle Rudolfa Náprstka stačí používat zdravý selský rozum. "Když se vrátíme k jogurtu, proč si kupovat jahodový, kde jahody vůbec nemusí být. Lepší je koupit si zcela obyčejný bílý jogurt a dochutit si ho čerstvým ovocem nebo kvalitní marmeládou. Ta trocha práce navíc za to rozhodně stojí," tvrdí.

Doporučení, jak při výběru potravin postupovat a vyhnout se rizikovým přidávaným látkám, je podle něj několik. Obecně platí třeba to, že čím je složení výrobku kratší, tím méně se ho snažil výrobce "vylepšit".

"U jogurtu je zapotřebí mléko a jogurtová kultura. Vše ostatní je už něco navíc a není tam potřeba. Když si do něj doma dáte ovoce a přisladíte cukrem, budete si tam potom dávat ještě červené barvivo a umělou jahodovou chuť? Když byste to nedělali doma, proč by to měl dělat výrobce?" dodává Náprstek.

