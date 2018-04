Echinacea, ženšen: jsou při nachlazení účinnější než léky?

Známe to všichni. Bolest hlavy, ucpaný nos, nepříjemné škrábání v krku - nachlazení se nevyhýbá nikomu. Jednomu zaručeně pomůže horký čaj s citronem a medem, jiný nedá dopustit na silný kuřecí vývar.

Hodně lidí však dnes spoléhá i na cizokrajné rostliny, jako je echinacea, ženšen, nebo se obracejí ke starodávné jogínské technice výplachu nosu. Které přírodní metody ale opravdu pomáhají a jejich užívání je bezpečné?

Pojďme se podrobněji seznámit a přiblížit si přírodní prostředky, které mají pomáhat při nachlazení.

Echinacea

Echinacea purpurea neboli třapatka nachová patří v současnosti mezi nejprodávanější léčivé rostliny a používá se především k boji proti infekcím, k léčbě nachlazení a při onemocnění horních cest dýchacích. Rovněž má posilovat imunitní systém a pomáhat při vaginální infekci a při infekci močových cest.

Echinacea se v posledních letech dostala pod mikroskopy mnoha vědeckých expertů, výsledky bádání jsou však velmi rozporuplné. Dvě nedávné studie financované National Center for Complementary and Alternative Medicine nepotvrdily žádné ochranné účinky proti nachlazení ani zmírnění příznaků.

Různé studie však používaly různé druhy rostliny a také odlišné metody přípravy, je tedy pravděpodobné, že účinek rostliny záleží i na její přípravě.

Některé další výzkumy totiž ukázaly, že echinacea může pomoci mírně utlumit běžné nachlazení u dospělých (především když se začne užívat při prvních příznacích), nedokáže však nachlazení předcházet.

Nachlazení, které patří mezi nejčastější onemocnění vůbec, je virové onemocnění horních cest dýchacích a většinou trvá 5-10 dnů. Příčinou jsou hlavně viry (asi 200 druhů různých virů), které se přenášejí kapénkovou cestou, dále k nachlazení přispívá oslabení organismu, přepracování, stres nebo i nadměrná konzumace hlenotvorných potravin. Mezi hlavní příznaky nachlazení patří bolesti hlavy a krku, únava, rýma, zvýšená teplota, chrapot nebo kašel.

Doktor David Leopold z Scripps Center for Integrative Medicine v La Jolla v Kalifornii doporučuje smíchat při prvních příznacích nachlazení 15 až 20 kapek tinktury s teplou vodou a užívat čtyřikrát až pětkrát denně. "Bývá to o trochu účinnější než pilulky," vysvětluje doktor Leopold.

Echinacea je pro většinu lidí při krátkodobém užívání bezpečná, chybí ale dostatek informací, zda je bezpečná i při dlouhodobém užívání. Rovněž zatím není jasné, zda je echinacea bezpečná i pro těhotné a kojící ženy.

Mezi některé vedlejší účinky patří horečka, žaludeční nevolnost, zvracení, průjem, bolest hlavy, dezorientace a bolest kloubů a svalů. Echinacea by se rovněž neměla užívat společně s kofeinem, tato kombinace může způsobit nervozitu, bolest hlavy a bušení srdce.

Ženšen

Ženšen jen nejpopulárnější čínská bylina vůbec. Ačkoli se užívá hlavně pro povzbuzení energie, lepší výdrž a celkové zdraví, vědci se začali zabývat i účinky ženšenu při boji s běžným nachlazením.

Studie kanadských vědců z roku 2005 ukázala, že každodenní užívání ženšenu snižuje vážnost a průběh nachlazení a zároveň dokáže nachlazení zabránit.

Desítky dalších vědeckých studií však neprokázaly jiné léčivé schopnosti této "zázračné" byliny. Výsledky různých studií jsou navíc velmi rozporuplné, například jeden výzkum ukázal spojitost ženšenu se snížením krevního tlaku, další naopak se zvýšením.

Přesto je ženšen v Číně velmi ceněn a miliony Asiatů ho používají na různé neduhy již více než dva tisíce let.

I ženšen má své nežádoucí účinky a při vyšších dávkách nebo v kombinaci s kofeinem může způsobit nervozitu a nespavost. Mezi další vedlejší účinky patří úzkost nebo naopak euforie, průjem, zvracení, bolesti hlavy, krvácení z nosu, vaginální krvácení nebo bolestivá prsa.

Výplachy nosu

Populární metodou v holistické (celostní) medicíně je každodenní vyplachování nosních dutin, které by mělo zabránit příznakům nachlazení, jako je kašel, rýma nebo bolest v krku. Tato ajurvédská technika ze starověké Indie má totiž z nosních dutin odstranit nadbytečný hlen, prach, alergeny, bakterie a další nečistoty.

I tímto fenoménem se již zabývalo mnoho studií, nedávný výzkum například zjistil, že děti, které si vyplachovaly nos solným roztokem šestkrát denně, zmírnily příznaky nachlazení více než děti, které užívaly běžné léky.

Nicméně pro zdravého jedince mohou být každodenní preventivní výplachy spíše kontraproduktivní. Studie z roku 2009 publikovaná v Annals of Allergy, Asthma and Immunology ukázala, že každodenní výplachy mohou narušit vrstvu ochranného hlenu, a tím zvýšit riziko nachlazení a dalších infekcí.

I přesto mnoho lékařských odborníků tuto metodu doporučuje při propuknutí infekce, někteří lékaři výplachy nosu dokonce doporučují pro zmírnění alergické rýmy.

Výplachy lze provádět několika způsoby. Nejjednodušší a nejstarší metodou je nasátí vody nebo solného roztoku z dlaní do jedné nosní dírky a nechat ji vytéci druhou dírkou. Můžete rovněž použít injekční stříkačku nebo přímo speciální konvičku zvanou neti.

Riziko vedlejších účinků je při této metodě minimální a většina odborníků ji považuje za bezpečnou.

Vitamin C

Mezi hlavní bojovníky proti nachlazení patří určitě antioxidant vitamin C, který je pravděpodobně nejvíce prostudovaným alternativním léčebným prostředkem. I když i v případě vitaminu C si výsledky studií často odporují, většina lékařských expertů ho považuje za účinný při léčbě běžného nachlazení.

Výzkumy však ukazují, že preventivní užívání vitaminu C obvykle nezabrání propuknutí onemocnění. Podle některých studií může vitamin C fungovat jako prevence jen u lidí, kteří žijí v prostředí s velmi nízkou teplotou nebo jsou velmi fyzicky aktivní (například maratonští běžci).

Doporučená denní dávka vitaminu C je 75 miligramů pro dospělou ženu a 90 miligramů pro muže. Doktor Leopold nachlazeným osobám doporučuje užívat zvýšenou dávku, a to asi jeden gram několikrát za den v závislosti na tom, jaké další léky užívají.

Konzumace více než 500 mg vitaminů C najednou je zbytečná, lidské tělo totiž vitamin C nevyrábí ani neuskladňuje a většina nadbytečného vitaminů vyjde ven močí. Zdravému jedinci tak stačí malá sklenice pomerančového džusu a jedna červená paprika denně.

Většina odborníků se také shoduje na tom, že dostatek denní dávky vitaminu C lze získat z běžné stravy. Přirozeným zdrojem vitaminu C jsou především citrusy, papriky, rajčata, brokolice a listová zelenina.

Předávkování vitaminem C (nad 2 000 mg denně) může být nebezpečné a způsobit průjem, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy nebo ledvinové kameny. Vitaminu C v tabletkách by se měli vyhýbat lidé trpící onemocněním ledvin.

Zinek

Zinek je pro tělo nezbytný, pomáhá imunitnímu systému bojovat s bakteriemi a viry a udržuje zdravou pokožku. Podle některých lékařů je také účinný v boji proti nachlazení.

Studie z roku 1996 ukázala, že zinek snižuje průběh běžného nachlazení z obvyklých 7,6 dní na 4,4 dny. I když ostatní studie zinku přinesly odlišné či negativní výsledky, lékaři tento doplněk stravy často při nachlazení doporučují.

Některé výzkumy také ukázaly pozitivní výsledky jen u zinkových pastilek nebo sirupů, nikoli však u doplňků v podobě pilulek. Zinkové pastilky podle odborníků pomáhají zrychlovat léčbu a snižují příznaky, pokud se začnou užívat během 24 hodin od začátku nachlazení.

Je však zapotřebí dalších výzkumů, aby se zjistila přesná účinná dávka a forma zinku. Průměrná doporučovaná denní dávka je pro dospělou ženu 8 mg a dospělého muže 11 mg. Zinek je obsažen ve většině multivitaminových doplňků, ale dá se pořídit také samotný nebo spolu s vápníkem či hořčíkem.

I zinek může při větších dávkách ublížit a předávkování se může projevit nevolností, zvracením, bolestmi břicha a hlavy a průjmy. Při dlouhodobém užívání vysokých dávek mohou nastat problémy se sníženou imunitou a nízkými hladinami "dobrého" HDL cholesterolu. Použití nosních sprejů a gelů se zinkem bylo spojeno se ztrátou čichu, v některých případech i trvalou.