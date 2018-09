Devadesátkový trend znovu na scéně. Čtyři tipy, jak nosit džíny do pasu

Už několik sezon po sobě jsou v kurzu věci, které frčely před dvaceti a více lety. Mezi nimi i oblíbený kousek Brendy a Kelly z Beverly Hills 902 10 nebo Rachel a Moniky z Přátel; džíny s volnými nohavicemi, které končily v pase. Nejčastěji v nich měly holky zastrčené tričko a na nohou bílé tenisky.

„Slimky a skinny jeans všichni známe, takže je zbytečné o nich mluvit. Dneska si proto ukážeme nejmodernější džíny, které už mají jednu éru za sebou. Tento střih je něco mezi mom džínami, white fit, mrkváčema a rourama. Většinou nikdo neví, jak ho nosit,“ říká Gábina Koutská, stylistka Zoot.cz.

Na střih, které není úplně ženský, je nutné si nejprve zvyknout. A je také důležité ho dobře zkombinovat. Pamatujte na to, že si musíte (až na výjimky) zastrkovat vršky vždy dovnitř, aby vynikl pas a vyrýsovala se postava. Jemnějšího vzhledu docílíte i tím, že si ohrnete nohavice. „Buď je můžete klasicky ohrnout, moc se s tím nepárat, aby to vypadalo, že jste to udělala ve vteřině. Anebo si můžete víc pohrát. Udělat sámek a pečlivě ohrnovat po dvou třech centimetrech, tím z těch džín, které mají být široké, uděláte užší,“ popisuje stylistka.

Myslete také na to, co si obouváte. Na výrazné kozačky nebo motorkářské boty rozhodně zapomeňte. Místo toho si sáhněte po elegantních střevíčkách nebo úzkých teniskách. „Je fajn nebrat si k tomu masivní boty, ale třeba balerínky do špičky, aby byla vidět půvabná ženská noha,“ radí Gábina.

Na modelce Andree ukazuje jednoduchý outfit, ve kterém hrají prim výrazné doplňky. Pak přichází na řadu kostkovaná košile a kabát v barvě spadaného listí, který společně s vínovými balerínkami perfektně ilustruje podzim.

Pokud někdo touží po hodně fashion variantě, může si k džínám vzít top vytvořený z obyčejné bílé košile. Vtipné návody najdete na internetu, nebo můžete zkusit ten, který nám ukázala Gábina. V žádném případě ale takto udělaný vršek nezastrkávejte do kalhot. Model by rázem ztratil veškeré své kouzlo. Odvážnou kreaci naopak podpořte barevnými botami, kabelkou a výraznějšími šperky. Nezapomeňte si ohrnout nohavice.



Devadesátkový střih se hodí především pro vyšší a sportovnější postavy, které mají štíhlé břicho. „Určitě bych ho nedoporučovala holkám, co mají postavu typu jablko, ale třeba taková lehčí hruška si je dovolit může,“ říká stylistka, ovšem hned dodává: „Ať už ale máte jakoukoliv postavu, vždycky oblečení nejdříve vyzkoušejte, protože třeba té vaší to může slušet a zbytečně byste se ochudila o super outfit.“