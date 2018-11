Slim, boyfriend, bootcut? Čtyři tipy, jak si vybrat džíny

Pas na dva prsty

Variací na oblíbené kalhoty z denimu najdete v obchodech nespočet. Pokud nemáte postavu manekýny, snadno se stane, že pro vás výběr ideálního kousku bude napínavým dobrodružstvím s nejasným výsledkem. Ušetřit si nervy a čas můžete, pokud už dopředu budete vědět, jakou velikost, barvu a styl byste ráda ve svém šatníku přivítala.

Důležité je pečlivě zkoušet. Základem je znát obvod svého pasu, boků a délku nohou. Když víte své míry, výběr se ihned zúží. Pokud chcete zvolit přiléhavý střih, pamatujte na to, že zdůrazníte absolutně všechny nedostatky postavy, a také na to, že materiál časem povolí. Proto je třeba kupovat kalhoty takzvaně „natěsno“, jinak by volnější kalhoty mohly po čase nevkusně padat. Ideální velikost v pase poznáte podle starého pravidla - za pas kalhot by se měly pohodlně vejít dva prsty, pokud je mezera větší nebo menší, zvolte vhodnější velikost.