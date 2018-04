Džínové variace pro dvě postavy

Pokud chcete být in, noste džíny spíše tmavších barev a dávejte pozor na vyšisování. Chybu neuděláte s jemnými náznaky kolem kapes, na sedle nebo u pásku. Výrazně vyšisované "ovály" na kolenou nebo na stehnech už v kurzu nejsou.

Hitem letošního podzimu budou opět kalhoty zasunuté do kozaček. "Ze střihů nejvíc "frčí" buď velmi úzké nebo naopak volnější. Úzké sluší vysokým ženám s pěknou postavou a štíhlýma nohama. Volnější džíny by měly volit ženy s ne úplně dokonalou postavou," říká módní návrhářka Soňa Hlaváčková.

Tmavě modré džíny lichotí každé postavě. Pokud máte širší boky, odveďte pozornost například páskem umístěným v pase přes oblečení. Ženy útlé postavy si k nim mohou například obléct výrazný pásek a kratší sako. K úzkým džínům si můžete dopřát objemnou halenku.

Úzké kapsy blízko ke středu vám opticky uberou jednu velikost. Štepované sedlo a ploché nenápadné kapsy uberou tam, kde je to nejvíc zapotřebí. Naopak ženy příliš štíhlé mohou zvolit bílé džíny, které je alespoň trochu "zhmotní". K útlým bokům se bezvadně hodí výrazné patkové kapsy s barevným prošíváním.

I DŽÍNY SE VYVÍJEJÍ

Aktuální trendy se nevyhýbají ani tomuto kousku oblečení, který nechybí v žádném šatníku. Džíny jsou jednoduché, s různými trendovými motivy, elegantní s puky nebo naopak otrhané v punkovém stylu.

Dříve například byly v módě takzvané mrkváče, "plísňované" džíny nebo džíny skoro pod prsa, které se samozřejmě už dávno nenosí.

"Džíny jsou v podstatě móda a jsou snad nejvíc kombinovatelné. Mohou se nosit se sakem nebo k tričku a podobně. Myslím, že dobré džíny jsou základ šatníku," říká Soňa Hlaváčková.

Kolem džínů se prý točí móda seriózně i v legraci. "Například roztrhané džíny jsou výsledkem sázky několika návrhářů. Jeden tvrdil, že dokáže prodat kalhoty, které jsou roztrhané, za dvojnásobnou cenu než kalhoty "nové" a nikdo mu to nevěřil. No a podívejte, jak to dopadlo," vypráví Soňa Hlaváčková.

DŽÍNY DO SPOLEČNOSTI? PROČ NE...

"Dnes se určitě dají vzít džíny i do společnosti. Obecně jsou to tmavší barvy: tmavě modré nebo černě anebo naopak třeba bílé. Měly by být jednoduchého střihu, bez vyšisování a mohou být zdobeny slavnostnějšími doplňky, jako jsou perly, kameny, kovové ozdoby nebo třeba krajka," říká Soňa Hlaváčková, která sama džíny nosí hodně a ráda.

"Jako návrhářka se džínům moc nevěnuji. Dělám je spíš zřídka, protože mám zákaznice nejčastěji na společenské a svatební šaty. Sama dávám přednost značkám, které v Čechách nejsou tak časté, například Miss Sixty nebo RossoDiSera. Nosím džíny bokové, rovnějšího střihu, bez zdobení i se zdobením, různě oprané a podobně."