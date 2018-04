Džínová tvář Kenvela: DENIM

Jednou ze značek, která soustavně dbá na kvalitu a vývoj svých džínových výrobků je firma Kenvelo a pro označení těchto produktů používá jednotné označení: DENIM

Omyl zvaný džíny

Co jsou to vlastně džíny? Jde o pevnou bavlněnou tkaninu v keprové vazbě (jedna ze tří základních vazeb tkanin), nejčastěji se vyrábí v modré barvě. Anglický "blue denim” se do čestiny překládá jako "modrá džínovina” a všichni ji důvěrně znají. Obecně jde o snad na světě nejpoužívanější látku na výrobu kalhot.

Český historik Petr Anderle z Bruntálu se domnívá, že látku utkal někdy po roce 1850 jistý Gustav Marburg (pozdější majitel největší textilky v Bruntálu). Zhotovil ji ale omylem, protože porušil běžný technologický postup. Získal tak velmi hrubou látku, se kterou si nevěděl rady. Ale protože jí bylo hodně a byla by věčná škoda ji vyhodit, rozhodl se vzít ji na světovou výstavu do Vídně a tam ji prodat. Podle dohadů ji tam koupil americký obchodník, který ji poté odvezl do města, kde působil Levi Strauss…

V podstatě montérky…

Obecně se má ale za to, že vynálezce džínů je právě Němec z Bavorska Levi Strauss, který později přesídlil do Ameriky… Takže původ džínů je i tak vpravdě euro-americký. Ale kdo by to dnes řešil?

Svůj objev si Strauss nechal patentovat v roce 1873 a první model se jmenoval dost krkolomně: "Levi Strauss Co’s Original Riveted 501 range, with button fly”, což v překladu znamená něco jako "Straussovy džíny s cvočky a poklopcem na knoflíky”.

Původně šlo o pracovní kalhoty. V období zlaté horečky zlatokopové žasli nad úžasnou praktičností pevných kalhot šitých původně z janovské (Janov/fr.Genes/džíns) celtoviny. Někdy se džínům říká také "texasky” – podle texaských klovbojů, kteří si džíny oblíbili v době kolem druhé světové války.

Kenvelo si s džínami rozumí

Od 50. let 20. století se džíny staly oblíbené zejména mezi mládeží. Nejenže jsou praktické, ale když se látka dobře "nastřihne”, mohou vzniknout poměrně sexy kousky. Z toho vychází také známá oděvní firma Kenvelo, která používá výraz DENIM obecně pro své džínové výrobky. A ví dobře proč.

Jde od podstaty – džíny mají být kvalitní… a praktické… a proč by nemohly být ještě navíc sexy? Firma Kenvelo dobře ví, co mladí lidé chtějí nosit a snaží se jim vyjít vstříc tím, že stále vyvíjí nové možnosti v oblasti džínové módy. Kenvelo šlo dokonce tak daleko, že oslovilo pražskou Vyšší odbornou školu oděvního návrhářství a dalo možnost tamním studentům projevit svou kreativitu a spolupracovat na zbrusu nové džínové kolekci. Modely, které touto originální cestou vznikly, byly představeny v červnu letošního roku v Praze, a budou součástí kolekce Kenvela pro jaro/léto 2010.