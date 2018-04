Džemy a marmelády snadno a chutně

Švestkový džem

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 50 minut

* 1 kg švestek, vypeckovaných

* 800 g želírovacího cukru

* 4-6 lžíc citronové šťávy

1. Švestky omyjeme, vypeckujeme, vložíme do kastrolu. Vypeckované švestky podlijeme trochou vody a vaříme na mírném ohni asi 15-20 minut. Směs občas promícháme, aby se sladká hmota vařila stejnoměrně a nepřichytávala se u dna kastrolu.

2. Přidáme cukr a mícháme do rozpuštění a vaříme dále asi 20-30 minut do zhoustnutí. Ke konci varu přidáme do švestek citronovou šťávu a ještě krátce povaříme.

3. Odstavíme z ohně a opatrně plníme džem po okraj zavařovacích sklenic, které jsme vyvařili a které jsou ještě teplé. Naplněné sklenice uzavřeme a rychle obrátíme dnem vzhůru.



TIP

Místo želírovacího cukru přidejte cukr krupici a pektin nebo balíček pektózy. Citronovou šťávu můžete nahradit asi 3 g kyseliny citronové. Nejvhodnější na džemy jsou švestky, pološvestky a slívy s jemnou slupkou a lehce oddělitelnou peckou. Džem lze pro silnější aroma dochutit lžící rumu, mletou skořicí a hřebíčkem.



Povidlová pravidla * Zavařovat se dá i s pomocí ovocného cukru - fruktózy. Ta má přibližně o 20 % vyšší sladivost než cukr řepný, který se obvykle přidává do tradičních receptur. Právě kvůli jiným chuťovým vlastnostem se ale hůře dávkuje, a proto se v receptech setkáváme většinou s pokynem,oslaďte podle vlastní chuti‘. Přidává se většinou až na konci svařování ovoce. * Nejslavnější jsou povidla ze švestek, vaří se také z jablek nebo hrušek. Hrušková povidla se používají jako tradiční náplň valašských frgálů. * Ovoce se dá zavařovat na několik způsobů. * Džem obsahuje kousky ovoce * Marmeláda se připravuje z ovocného protlaku - nenajdeme v ní ani slupku, ani pecičky a zrníčka * Povidla se ředí jen malým množstvím vody a svařují se do zhoustnutí. Dají se i péct v troubě.

Ostružinový džem s hruškami a ořechy

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 30 minut

* 500 g ostružin

* 500 g očištěných hrušek

* 1000 g želírovacího cukru

* 5 lžic citronové šťávy

* velká hrst vlašských ořechů, pokrájených

* špetka mletého zázvoru

1. Očištěné, opláchnuté a okapané ostružiny promícháme s cukrem a necháme stát. Hrušky oloupeme, zbavíme jádřinců a překrájíme na menší kousky.

2. Hrušky vložíme do kastrolu, podlijeme trochou vody a podusíme doměkka. Přidáme celé ostružiny s cukrem a vaříme za občasného míchání do zhoustnutí. Ke konci varu přidáme citronovou šťávu, pokrájené ořechy a zázvor.

3. Horký džem plníme až po okraj do připravených vyvařených sklenic, uzavřeme víčky a obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.



Tip

Podobně připravíte ostružinový džem např. s jablky, v tomto případě použijte cukr krupici, jablka obsahují dost želírujících látek, a citronovou šťávu přidejte podle sladkosti jablek. Výborný je také ostružinový džem z poloviny ostružin a bezinek.

Jeřabinová marmeláda

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 35 minut

* 1 kg jeřabinové dřeně

* 600 g cukru krupice

* pomerančová kůra ze 1/4 pomeranče

* šťáva z 1/2 - 1 citronu

1. Dobře vyzrálé jeřabiny očistíme a opláchneme. Plody povaříme s dobře omytou a nakrájenou pomerančovou kůrou v menším množství vody a jeřabiny propasírujeme přes jemné síto.

2. Do ovocného protlaku přidáme cukr a citronovou šťávu a na mírném ohni ještě asi 10 minut povaříme do zhoustnutí.

3. Horkou zavařeninou naplníme dobře umyté a vyvařené horké sklenice, uzavřeme, otočíme víčkem dolů a necháme vychladnout.



Tip

Zkuste zkombinovat jeřabiny s plody šípku. Musíte však z šípkových plodů odstranit semínka i chloupky, šípky opláchnout a uvařit doměkka a pak prolisovat. V tomto případě ale vynechte pomerančovou kůru a citronovou šťávu.

Dýňový džem s jablky

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 50 minut

* 750 kg oranžové dýně, očištěné dužiny

* šťáva z 1-2 citronů

* kůra z 1 citronu, nejlépe bio

* 500 g jablek, kyselejších, očištěných

* kousek čerstvého zázvoru, asi 2 cm

* špetka skořice

* 400 g cukru krupice

* 500 g želírovacího cukru

1. Dýni oloupeme škrabkou nebo ostrým nožem, vyjmeme semínka, odstraníme všechna vlákna a nakrájíme na kostičky. Jablka oloupeme, zbavíme jádřinců a nakrájíme stejně jako dýni na malé kostičky.

2. Pokrájená jablka a dýni vložíme do kastrolu, podlijeme vodou, přidáme citronovou šťávu a na proužky nakrájenou nebo nastrouhanou kůru a jemně nastrouhaný zázvor. Pokud nemáme bio citron, pečlivě jej omyjeme kartáčkem. Vaříme na mírném ohni pod poklicí do změknutí, trvá to asi 20 minut.

3. Vmícháme oba cukry a skořici a pokračujeme v mírném varu do zhoustnutí, přibližně dalších 20 minut. Džem stáhneme z ohně a plníme do připravených horkých sklenic a uzavřeme víčky. Obrátíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.



Tip

Dýňovou zavařeninu připravte místo s jablky s pomeranči nakrájenými i s kůrou na tenké plátky.

Ostružinový džem

NA 1,5 KG DŽEMU

Příprava: 25 minut + doba na proležení ovoce s cukrem

* 1 kg ostružin

* 1 kg želírovacího cukru krystal

* šťáva z 1 citronu

* kůra z 1/2 citronu, bio nebo dobře omytá

1. Ostružiny přebereme, očistíme, propláchneme v cedníku studenou vodou a necháme okapat. Ovoce promícháme v kastrolu se silným dnem s cukrem a necháme stát nejlépe přes noc.

2. Přidáme citronovou šťávu a větší kusy kůry, kterou oloupeme škrabkou na brambory. Uvedeme do varu a na mírnějším ohni vaříme asi 10 až 15 minut, na talířku vyzkoušíme tahem lžičky rosolovací schopnost džemu.

3. Citronovou kůru vyjmeme a horkým džemem plníme připravené vyvařené sklenice po okraj. Uzavřeme víčky a otočíme dnem vzhůru a necháme vychladnout.