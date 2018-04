Čtenářský recept: Dýňové muffiny nebo koláč

Doba přípravy

20 minut + 30 minut

Množství

12

vejce 3 ks

máslo 50 g

olej 50 g

med 150 g

dýně hokkaidó (oloupaná bez semínek) 200 g

kůra z jednoho pomeranče

rozinky 100 g

mleté ořechy 50 g

polohrubá mouka 80 g

celozrnná mouka jemná 80 g

mletá skořice 2 lžičky

prášek do pečiva 2 lžičky

Vyšlehejte vejce s rozpuštěným máslem, olejem a medem. Pak přidejte jemně nastrouhanou dýni, strouhanou pomerančovou kůru, propláchnuté rozinky, skořici, mleté ořechy a oba druhy mouky mouky s 1 lžičkou prášku do pečiva. Důkladně promíchejte a nalijte do formiček nebo do pekáčku vyloženého pečicím papírem. Pečte 30 minut při 180°C.

Před podáváním ozdobte krémem z plnotučného tvarohu (nebo mascarpone) oslazeného třtinovým cukrem a navrch dejte pekanový ořech. Je to moc velká dobrota.